Roș-albaștrii se află pe locul șapte înaintea startului etapei 29 din Superliga și sunt la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

FCSB va juca cu UTA, la Arad, meciul din runda 29, iar duelul va fi duminică, de la ora 21:00 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Ioan Becali, convins că Dinamo nu se „preda” în meciul cu FC Argeș

„Câinii” vor juca împotriva lui FC Argeș în această etapă, iar mai multe voci insinuează că Dinamo ar putea să piardă puncte intenționat pentru ca FCSB să nu prindă play-off-ul.

Ioan Becali a analizat șansele campioanei României de a prinde un loc în play-off și e de părere că Dinamo nu se va lăsa bătută în partida cu piteștenii.

„Un egal al Oțelului e un ajutor pentru FCSB. La egal, U Cluj face 49 de puncte, FCSB, dacă câștigă cu UTA și cu U Cluj, face 49 și are 6 din 6 cu U Cluj, că i-a bătut la Cluj. Vezi ce șansă are U Cluj. Deci U Cluj, cu victorie la Galați este matematic în play-off, dacă nu bate, inclusiv egal, stă la mâna rezultatelor FCSB-ului.

E un meci greu la Arad pentru FCSB, e sold out. În afară de asta, au un antrenor bun de SuperLiga, Adrian Mihalcea e un antrenor bun, un antrenor care știe ce vrea, știe ce jucători vrea.

Cel mai dificil meci îl are și FCSB-ul, dar și CFR-ul. FC Argeș are o șansă mare în ultima etapă, cu Slobozia. CFR-ul nu are șansă, că joacă cu Dinamo ultima etapă. Cel mai greu program îl are CFR-ul, pentru că CFR-ul vrea să meargă și în cupe.

Dinamo nu va da în viața vieților meciul lui Argeș. Nu se pune problema niciunui fel de aranjament. Dacă CFR are nevoie de un egal cu Dinamo, și unii și alții vor juca la victorie”, a mai spus Ioan Becali, conform Fanatik.

Ultimele două meciuri ale lui FCSB din acest sezon regulat sunt cu UTA în deplasare și cu ”U” Cluj pe teren propriu.