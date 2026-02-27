Miss baschet joacă la Rapid și a sărbătorit câștigarea cupei alături de fetița ei

Rapid a cucerit al treilea trofeu din istorie în Cupa României la baschet feminin, după o finală fără emoții, 81-52 cu FCC Baschet UAV Arad, la Turneul Final Four de la Sighetu Marmației. În semifinale, giuleștencele au trecut clar de Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 94-69.

La 36 de ani, Claudia Cuic trăiește un nou vârf de carieră și a sărbătorit câștigarea Cupei României alături de fetița ei.

În ultimul act, principalele marcatoare pentru Rapid au fost Murray (19 puncte), Cuic (18) și Mbaka (13). La final, Claudia a vorbit și despre rolul de mamă.

„Cred că meseria de mămică e cea mai grea. Cu siguranță, mult mai greu decât pe teren”, a spus Cuic pentru PRO TV.

Pe plan intern, Rapid a încheiat sezonul regulat pe locul 2, la egalitate de puncte cu Sepsi, și s-a calificat în play-off, unde a început în forță seria cu Agronomia București, 126-35 în primul meci. Cuic a avut o prestație impresionantă, cu 34 de puncte, 7 recuperări și 4 pase decisive în doar 24 de minute, cu 13 aruncări transformate din 16.

Cariera Claudiei Cuic a fost una nomadă, cu experiențe în Turcia și Spania, la echipe precum Botas, Galatasaray sau IDK Gipuzkoa, înainte de a ajunge în Giulești.