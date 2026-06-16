”U” Cluj își află astăzi adversara în primul tur preliminar UEFA Europa League. Tragerea la sorți e de la 18:00

Echipa pregătită de Cristiano Bergodi va juca în primul tur preliminar UEFA Europa League. Tragerea la sorți este de la ora 18:00

Spre deosebire de Universitatea Craiova, care este cap de serie în primul tur preliminar UEFA Champions League, ”U” Cluj face parte dintre echipele cu mai puține șanse în primul tur preliminar UEFA Europa League.

Capii de serie pentru primul tur preliminar UEFA Europa League sunt: Ferencvaros (Ungaria), Qarabag FK (Azerbaidjan), Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), Dinamo Kiev (Ucraina), Hajduk Split (Croația), CSKA Sofia (Bulgaria).

Iar non-capii de serie din primul tur preliminar UEFA Europa League sunt: MSK Zilina (Slovacia), FK Vojvodina (Serbia) FC Universitatea Cluj (România), NK Aluminij (Slovenia), Derry City FC (Irlanda), Vestri (Islanda).

Cu orice echipă ar pica, ”U” Cluj va avea o misiune dificilă. În cazul în care va pierde dubla manșă din primul tur UEL, pentru ”șepcile roșii” parcursul din cupele europene nu se va încheia acolo. Vor juca în al doilea tur preliminar Conference League.