Alexandru Stoian (17 ani) și-a exprimat dezamăgirea la finalul partidei FCSB - Petrolul 1-1, chiar dacă a reușit să marcheze golul roș-albaștrilor.

Alexandru Stoian, dezamăgit după FCSB - Petrolul 1-1

Adolescentul s-a arătat îngrijorat față de situația echipei sale în lupta pentru play-off. Stoian a fost, de asemenea, autocritic, subliniind că ratează mult, pe lângă faptul că punctează.

„Vă mulțumesc pentru felicitări. Îmi pare rău că nu am reușit să marcăm în a doua repriză. Suntem îngrijorați că mai avem puțin până se termine sezonul regular. Nu reușim să ne concentrăm la fel ca în sezonul trecut.

Reușesc să marchez, dar din foarte multe ocazii. Ratez prea mult. La gol am pierdut mingea. Ei au avut două șuturi și au dat gol.

Normal că suntem îngrijorați, dar încercăm să nu punem foarte mult la suflet și să continuăm să luptăm. Trebuie să luăm fiecare meci în parte și vedem ce va fi”, a declarat Alexandru Stoian, la finalul partidei.

Echipele din FCSB - Petrolul 1-1

Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, cu FCSB, pe Arena Națională, în etapa a 17-a din Superligă. Au marcat Stoian pentru gazde în minutul 11 și Sălceanu (47) pentru oaspeți.

FCSB se află pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul se situează pe 12, cu 16 puncte.