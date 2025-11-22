Ștefan Târnovanu nu și-a putut ascunde dezamăgirea la finalul partidei FCSB - Petrolul Ploiești 1-1, duel contând pentru etapa a 17-a din Superligă.

Ștefan Târnovanu, mesaj ferm după FCSB - Petrolul 1-1

Portarul campioanei en-titre și al naționalei României a subliniat că o formație care încasează meci de meci gol, așa cum se întâmplă cu FCSB, nu poate emite pretenții la calificarea în play-off.

El a atras atenția că roș-albaștrii sunt obligați să se califice în preliminariile cupelor europene din stagiunea viitoare.

„Începem foarte bine, marcăm. Trebuia să fie la discreția noastră partida. Din acel șut a venit o minge înaltă deviată. A luat mai mult efect și am încercat să o scot. Am fost pe ea prima dată, după care a venit în stânga. A luat un efect ciudat după deviere și nu am putut să fac mai mult.

Înainte de echipa națională a fost meciul de la Sibiu. Conducem și nu reușim să câștigăm. Când primești gol meci de meci nu poți să intri în play-off sau să iei campionatul.

Târnovanu: „Ei au avut o singură ocazie până la gol”

Ei au avut o singură ocazie până la gol. Noi am avut ocazii, posesie și am marcat o dată. Pot spune că nu am mai avut șansa de anul trecut. Aveam o ocazie și marcam două goluri. Acum avem nevoie de 4 ocazii pentru un gol. Trebuie să prindem neapărat play-off-ul și o cupa europeană.

Trebuie să rămânem sănătoși. Zima și Udrea sunt portari buni, nu îmi fac eu griji că lipsesc eu cu Partizan Belgrad. Turcia este un adversar foarte bun, dar se poate câștiga cu șansă. Se putea mai bine la tragerea la sorți”, a declarat Ștefan Târnovanu, la finalul partidei.

Echipele din FCSB - Petrolul 1-1

Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, cu FCSB, pe Arena Națională, în etapa a 17-a din Superligă. Au marcat Stoian pentru gazde în minutul 11 și Sălceanu (47) pentru oaspeți.

FCSB se află pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul se situează pe 12, cu 16 puncte.