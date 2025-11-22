FCSB se târăște spre play-off! Ceea ce arată și nivelul scăzut al campionatului nostru. Pentru că o formație în derivă rămâne, totuși, cu șanse mari de a termina în Top 6, la capătul sezonului regulat.

Explicația ține de faptul că celelalte echipe – excluzându-le pe cele din Top 4 - nu sunt în stare, la rândul lor, să lege niște rezultate bune. Drept urmare, FCSB, inclusiv în criza acută de acum, păstrează șanse reale la accederea în play-off.

După încă un meci dezolant, 1-1 cu Petrolul pe teren propriu, FCSB ocupă locul 10 în Superliga noastră, la doar patru puncte de locul 6, ocupat de Farul Constanța. Cu precizarea că distanța se poate mări, în cazul în care dobrogenii vor remiza sau vor câștiga, mâine (ora 17:30) în deplasarea de la Galați, cu Oțelul.

