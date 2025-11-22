Golurile au venit la începutul fiecărei reprize: Alexandru Stoian a deschis scorul pentru FCSB, iar imediat după pauză Robert Sălceanu a restabilit egalitatea cu o execuție spectaculoasă.

Reușita fundașului stânga de 21 de ani este cu atât mai specială cu cât reprezintă primul gol al carierei sale la seniori, marcat la meciul cu numărul 128. Până acum, Sălceanu nu înscrisese nici pentru Dunărea Călărași, nici pentru Gloria Buzău, nici pentru Farul, și nici în tricoul echipelor naționale de juniori. În tricoul Petrolului reușise o singură pasă decisivă în acest sezon, în victoria cu FC Argeș.

Sălceanu: „M-am trezit cu mingea la picior”

Golul a venit în minutul 47, când Sălceanu a șutat plasat de la marginea careului, mingea a fost deviată ușor de Ngezana, iar Ștefan Târnovanu nu a mai putut interveni.

La final, jucătorul Petrolului a explicat cu sinceritate cum s-a născut EUROGOLUL de pe Arena Națională.

„Pur și simplu m-am trezit cu mingea la picior. Am văzut că nu am niciun coechipier lângă mine și m-am decis să șutez. A fost și noroc, trebuie să recunosc. Mă bucur că am reușit să aducem un punct acasă.

Nu m-am gândit prea mult, a fost pe moment, așa am simțit. Este primul meu gol, cred că de când am debutat. E o bucurie foarte mare.

Nu cred că un gol te propulsează la echipe mari. Trebuie să fiu constant, asta contează cel mai mult.

Suntem mulțumiți, rămânem neînvinși. Contează că am reușit să revenim împotriva FCSB-ului, mai ales la ei acasă. Trebuie să rămânem concentrați, acasă trebuie să câștigăm neapărat”, a spus Sălceanu după meci.

