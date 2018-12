El este celalalt fundas din Liga I pe care Becali il vrea la FCSB! De cine se intereseaza patronul FCSB: "Eu am intrebat, dar lor nu prea le place"

Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca vrea sa aduca neaparat doi fundasi centrali in pauza de iarna. Primul jucator pentru care a demarat negocierile este Iulian Cristea, de la Gaz Metan.

Iulian Cristea si Andrei Burca, in prezent la Gaz Metan, respectiv FC Botosani, pot forma noul cuplu de fundasi centrali al FCSB-ului. Becali ii vrea pe amandoi!

Patronul formatiei ros-albastre a confirmat de mai multa vreme interesul pentru Iulian Cristea. Aseara, dupa meciul de la Botosani, el a afirmat ca l-a remarcat si pe Andrei Burca (25 de ani), de la gazde. Burca are 19 meciuri in acest sezon si un gol marcat. El a fost titular in ultimele sezoane la Botosani.

"Eu tot intreb de Burca asta de la Botosani, dar lor (n.r lui Mihai Stoica si Dica) nu le place.

Nu conteaza cat investesc, vreau sa am doi fundasi cum trebuie, care sa nu stea pe teren! Acum, cand il vad pe Balasa ca are adversar cu mingea mi se face frica!

Nu vreau sa ma despart de Balasa. El e fotbalist, nu e de aruncat. E de echipa nationala, pot sa iau 2-3 milioane pe el. Dar stiti cum fac eu, zic si eu asa, pentru ca vreau sa scoata flacari pe nas cu CFR", a spus Becali la Digi.

Andrei Burca are in total 84 de meciuri in Liga I si 3 goluri marcate. El are 25 de ani si 1.88 metri. A mai jucat la SC Bacau.