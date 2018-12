EXPLODEAZA BOMBA anului in Romania?! ULTIMA ORA: Rotariu e gata sa negocieze cu Becali! Anuntul momentului

Rotariu e suparat ca nu joaca suficient in Olanda si vrea sa plece de la Alkmaar.

Atacantul are 8 aparitii in acest sezon la AZ, insa niciuna ca titular. Agentul sau, Dragos Boboc, recunoaste ca Rotariu isi doreste sa plece de la Alkmaar, unde e imprumutat un an de la Brugge.

"Dorin se pregateste, vrea sa joace. E nemultumit, a pierdut si nationala. Speram sa-i gasim ceva acum in iarna. Vrea sa plece de la AZ Alkmaar. Vom vedea ce vor si olandezii. El e imprumutat pana in vara, dar urmeaza sa avem o discutie cu sefii echipei. Ori sa joace mai mult, ori sa-i gasim o alta echipa", a spus Boboc pentru PRO Sport.

FCSB nu e o varianta pe care Rotariu o exclude, insa agentul sau lasa de inteles ca oferta lui Becali trebuie sa fie cu totul speciala pentru ca fostul dinamovist s-o accepte: "Niciodata sa nu spui niciodata. Dar e cam greu sa se intoarca in Romania, trecutul lui a fost la Dinamo. Nu stiu ce sa spun acum. Dar e ceva interes, au sunat echipe din strainatate. Din Belgia, din Olanda, este o echipa care-l voia inca dinainte sa ajunga la Brugge."