ULTIMA ORA | Zlatan a anuntat unde va juca in 2019: "N-am terminat inca!" La 37 de ani, suedezul si-a confirmat viitorul

Zlatan Ibrahimovic a anuntat oficial ca va continua in MLS, la LA Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic nu se intoarce in Europa! Dorit de mai multe cluburi, dupa ce a demonstrat ca si la 37 de ani ramane intr-o forma excelenta, suedezul a anuntat astazi ca va continua la LA Galaxy.



Ibrahimovic a facut anuntul prin intermediul conturilor sale de Facebook si Twitter, cu un filmulet din vestiarul actualei sale echipe.



Ibra va mai juca cel putin un sezon in MLS, avand contract pana in decembrie 2019.



22 de goluri in 27 de meciuri a marcat Ibrahimovic pentru LA Galaxy.