FCSB se desparte de doi jucatori: "Poate doar in China sa mai joace!" Anunt de ULTIMA ORA

Gigi Becali a anuntat ca nu vrea sa-i mai vada pe Zlatinski si Jakolis in lotul FCSB.

Incep mutarile de iarna la FCSB. Gigi Becali cauta intariri, dar si sa scape de anumiti jucatori care au dezamagit. E cazul bulgarului Hristo Zlatinski, care insa a jucat deja pentru doua echipe din Romania in acest sezon. Agentul sau ii cauta contract in Asia, acolo unde incepe un sezon nou la inceputul lui 2019.

Si Jakolis se desparte de FCSB in aceasta iarna.

"Zlatinski mai are contract pana in vara. Deja a jucat pentru doua echipe in acest an competitional, vedem ce se va intampla acum. Pana la vara e greu, pentru ca are deja doua echipe din Romania la care a jucat. Doar in China, campionate din Asia, acolo mai poate juca" a declarat impresarul Dragos Boboc pentru Prosport. Acesta a detaliat apoi si situatia lui Antonio Jakolis. "Vom vedea in aceasta perioada ce-i putem gasi. El e nemutumit pentru ca nu i s-au acordat sanse. Oferte sunt, discutii sunt" a mai spus agentul de jucatori.

Gigi Becali spunea ca a gresit cand l-a adus pe Zlatinski, fostul jucator al Craiovei.

”Zlatinski, ce. Nici n-ai cum sa-l dai. O sa-i dau niste bani, dar nu mai are unde sa se duca. Nu stiu, poate prin Arabia, ceva. El nu mai poate sa schimbe echipa in Liga 1. Pai, la meciul de azi n-a fost nici pe foaie. Ce sa mai, am gresit cu el!”, a dezvaluit Gigi Becali.