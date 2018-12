VIDEO: Cum glumeste Balotelli cu prietenii :) Si-a strans de gat un coleg si l-a tavalit pe jos! Reactia jucatorului

Balotelli s-a tinut de glume in vestiar, inaintea meciului cu Saint Etienne.

Balotelli a glumit cu Bassem Srarfi in felul lui. L-a strans de gat, l-a tavalit pe jos si l-a murdarit pe fata.

Mijlocasul de 21 de ani n-a putut sa scape din mainile lui Balotelli.

Dupa reactia lui, Bassem Srarfi pare ca nu a gustat gluma atacantului italian. Nu s-a razbunat pe Balotelli, ci a scuipat in directia cameramanului.

VIDEO



Mario Balotelli still pranking his way through life: latest victim is OGC Nice winger Bassem Srarfi. pic.twitter.com/wIzLvgqkXm — Get French Football News (@GFFN) December 15, 2018

Nice a facut 1-1 cu Saint Etienne in ultima etapa, si e pe 7 in clasament. Balotelli nu a marcat niciun gol in acest sezon.