"Cu cine sa tin la titlu, cu CFR?!" :)) Golofca a ramas ULTRAS FCSB si ii propune doi jucatori lui Becali! Anunt de ultima ora

Golofca a marcat cu FCSB, insa Botosaniul a pierdut cu 3-1 in fata FCSB.

Mijlocasul e inca trist din cauza plecarii rapide din Bucuresti. A rezistat doar cateva luni in echipa lui Becali. Golofca e sigur ca ar fi aratat un alt joc daca patronul n-ar fi decis sa-l trimita inapoi la Botosani iarna trecuta.

"Am fost acolo, am jucat cateva meciuri. Nu au avut rabdare cu mine. Cred ca daca ar fi avut rabdare, as fi fost altul. E greu la Steaua, am si o varsta destul de inaintata pentru ei, 28 de ani. Probabil ca daca aveam 20-21 de ani as mai fi ramas pe acolo. Am vorbit cu baietii pe teren, dar si dupa meci. Sunt baieti extraordinari. Cu ei tin la titlu. Cum, cu cine sa tin? Am prieteni acolo, le doresc multa bafta, sper sa castige titlul", a spus Golofca la PRO X.

Mijlocasul crede ca FCSB are nevoie de intariri in aparare. Ii propune lui Dica pe Miron si Burca, fundasii centrali de la Botosani: "Burca, Miron, ambii fudnasi centrali sunt foarte buni. Sa-i ia la pachet, sa joace impreuna la Steaua!"

Golofca e de parere ca Becali a dat lovitura cu Morutan. Va lua bani multi pe pustiul adus din Moldova:

"Morutan e un fotbalist foarte bun, un caracter puternic. Intr-un an, doi, se va transfera pe foarte multi bani. Are calitate foarte mare. Si aseara a destabilizat apararea noastra la golul 3. Are calitate foarte mare."