"De ce s-au dus la Orban? De ce l-au vizitat pe premier in ziua meciului?!" Scenariu IREAL dupa FC Arges - Dinamo!

Alin Visan, secretar general la FC Arges, crede ca exista o legatura intre eroarea majora a lui Marian Barbu din finalul jocului cu Dinamo si vizita facuta azi de dinamovisti la guvern.

Visan nu-si explica decizia centralului.

"Aveam o impresie foarte rea despre brigada de arbitraj. Probabil ca aceasta decizie e influentata foarte mult daca faci o vizita la domnul Orban... In ziua meciului mergem si facem o vizita la premier. Pentru ce? Am stat in tribuna, a fluierat fault in atac. Am vazut si reluarile, nu se poate asa ceva.

Explicati-mi si mie, arbitrul asta de ce nu da penalty. Ne vaitam ca ramanem pe loc, ca nu facem, ca nu dregem, dar cu arbitrii nu se intampla nimic. E al patrulea penalty pe care nu ni-l dau. Nu stiu ce sa zic. O sa vorbim cu domnul presedinte, cu toti, si poate luam si noi o masura. Toata lumea e revoltata", a spus Visan la GSP Live.