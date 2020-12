"Am explicatii, dar n-am probe!" Craciunescu s-a uitat la faza si nu i-a venit sa creada! Ce spune despre penalty-ul neacordat in prelungiri la FC Arges - Dinamo

Ion Craciunescu insinueaza ca decizia de a nu acorda penalty pentru FC Arges in prelungirile partidei cu Dinamo, la o faza simpla, nu a fost doar o greseala a arbitrului Marian Barbu.

Craciunescu trece faza la categoria 'inexplicabil'.

"Decizia corecta era 11 metri, e clar. Nici la rugby nu se vede asa ceva! Eu am niste explicatii, dar n-am probe si atunci ma feresc sa ma pronunt. E ciudata rau de tot! Pai, jucatorul dinamovist nu are nicio sansa sa joace mingea. E putin dezechilibrat, se duce direct in picioarele adversarului, poate la rugby era permis. Desi, nici acolo, ca nu joaca mingea. Dar sa faci asa ceva la fotbal... despre ce vorbim?", a spus Craciunescu la Digisport.