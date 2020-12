Sefii lui FC Arges SE REVOLTA dupa infrangerea in fata lui Dinamo! "Vom face memoriu la CCA! Arbitrul a vazut tot" 

Dinamo a invins-o pe FC Arges la limita, scor 1-0.

Pitestenii ar fi putut sa schimbe soarta meciului in ultimele secunde, cand Draghici a fost faultat in careu de Grigore, insa arbitrul nu a dictat lovitura de la 11 metri.

La mai putin de 24 de ore de la incheierea partidei, oficialii lui FC Arges au amenintat ca vor depune un memoriu, considerand ca a fost al treilea meci consecutiv in care echipa a fost defavorizata de arbitri.

"Am revazut faza de 100 de ori si de 100 de ori nu ne dam seama de ce nu am primit penalty. Am mai facut un apel, vrem ce e al nostru, nu sa fim ajutati. Nu ne intereseaza nici ce zic dinamovistii, cat au fost ei de dezavantajati. Acum ce sa facem? Sa platim noi pentru altii?

Grav nu e numai ca nu am primit penalty, grav e ca arbitrul era foarte bine pozitionat. A vazut tot. Mai e si arbitru FIFA! Ok, nu vedea, intelegeam. E si el om.

Referitor la ce a spus Grigore, ce sa facem? La Dinamo nu sunt jucatori corecti ca la FC Arges. Aduceti-va aminte cum Matei a recunoscut ca a facut penalty cu Viitorul.

Pai, la Grigore e placaj ca la rugby! Vom face memoriu la CCA. E al 3-lea meci la rand cand se greseste grav impotriva noastra", a declarat presedintele pitestenilor, Bogdan Stoica, potrivit GSP.