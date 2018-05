"E ultimul meci pe banca CFR-ului?!" Raspunsul dat de Dan Petrescu inaintea FINALEI pentru titlu, cu Viitorul lui Hagi

Dan Petrescu a revenit in tara dupa ce a participat aseara la meciul demonstrativ dintre legendele lui Chelsea si cele ale lui Inter.

Dan Petrescu si-a luat o zi de pauza si a mers la Londra, pentru a juca pentru Chelsea in amicalul cu Inter. El a revenit imediat dupa meci in Romania si a intrat in focurile ultimei etape. Petrescu a vorbit intr-o conferinta de presa, spunand ca pe clujeni ii asteapta un meci deosebit de greu.

Dan Petrescu a fost intrebat daca meciul cu Viitorul ar putea fi ultimul pentru el pe banca CFR-ului, in conditiile in care in ultima perioada au existat zvonuri potrivit carora antrenorul ar urma sa plece din Romania la finalul sezonului.

"A fost o saptamana speciala, normal, pentru ca e ultimul meci al sezonului si se joaca cu trofeul pe masa. Totul depinde de noi. Sincer, a fost putin cam lunga aceasta saptamana, dar sunt obisnuit. De cand sunt in fotbal, n-am obtinut nimic usor, intotdeauna cu multa munca si stres.

Am sperat la un rezultat pozitiv noua la Craiova - FCSB, dar din pacate nu a venit.



Va fi presiune, la orice meci este presiune. Dar ma bazez pe experienta jucatorilor nostri si sper sa nu cedeze in momentele critice ale partidei.

Nu am vorbit cu Hagi, cum sa vorbim? Nu vorbesc niciodata cu adversarul, indiferent cine este el, cu o saptamana inainte.

Diferenta dintre a fi cineva si a fi nimeni e foarte mica la acest meci! Jucam impotriva unei echipe bune, care este in acest moment campioana en-titre. Ei joaca pentru locul 3 si, dupa cum il cunoasteti si voi pe Gica Hagi, va veni sa atace si sa castige.

In turul din Play Off am prins o zi excelenta. Cei de la Viitorul au incercat sa controleze mingea si sa domine, dar noi am jucat bine.

Nu cred ca ei vor baga autobuzul in fotbal, pentru ca Viitorul e o echipa care joaca fotbal. Au fost mai buni in deplasare decat acasa in acest Play Off. Va fi un meci pe muchie de cutit si e posibil ca un singur gol sa decida acest meci.

Nu exista o reteta speciala ca sa castigi un astfel de meci. Daca as stii aceasta reteta, nu as mai veni la conferinta. Important este ca baietii sa arate spirit, sa joace pentru echipa! Sper sa avem si putin noroc, care ne-a cam lasat in ultimul timp.

(...)

De cate ori sa va zic ca am contract inca un an? Cei de la club decid! Eu sunt aici si sunt fericit! Avem cel mai important meci de cand sunt eu la CFR. Daca cei de la CFR ma doresc in continuare, voi ramane.

Mi-ar placea si mie sa fiu ca Ferguson, sa decid transferuri, sa decid tot. Dar nu am incredere ca in fotbalul de astazi mai e posibil. Probabil ca Wenger a fost ultimul exemplu. Poate doar Allegri mai e asa, care a castigat 5 campionate in Italia.

Cand eram eu fotbalist in Anglia, fotbalul era altfel.

Eu acum sunt realist si spun ca orice antrenor depinde de rezultate. Uitati-va la Sumudica. A inceput bine si credea toata lumea ca o sa stea 10 ani acolo, dar uite ca acum s-a intors in Romania", a spus Dan Petrescu.