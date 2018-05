Momentul care i-a surprins pe comentatori la nunta regala! Ce s-a intamplat cand David Beckham s-a intalnit cu Elton John

Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, si logodnica sa, Meghan Markle, s-au casatorit religios astazi iar la marele eveniment au fost invitati de marca din toata lumea. Un moment surprinzator a avut loc atunci cand David Beckham s-a intalnit cu Elton John.

Legenda din muzica este foarte apropiat de familia Beckham, fiind nasul baiatului cel mare al lui David si Victoria, Brooklyn. Comentatorul BBC a fost surprins astfel cand David Beckham si Elton John s-au pupat pe buza atunci cand s-au vazut la nunta regala.



Vedeti pe stirileprotv.ro cele mai tari momente de la nunta regala dintre Printul Harry si Meghan Markle



The surprise in the BBC reporter’s voice when David Beckham and Elton John kiss eachother on the lips. ???????????? #RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/t3CNCCbVYs