Seara in care toata Turcia va fi impotriva lui Real Madrid! Noul STAR care a impresionat o lume intreaga la 19 ani

Se naste un star! Luka Doncic a condus-o pe Real catre finala Euroligii si viseaza deja la NBA

La doar 19 ani, Luka Doncic e un talent innascut si a scris deja istorie pentru Real Madrid, dar si pentru echipa nationala a Sloveniei. Jucatorul care poate evolua atat shooting guard, cat si conducator de joc e unul dintre cei mai buni tineri din lume. Iar Doncic si-a aratat valoarea si in semifinala cu TSKA Moscova, unde a reusit 16 puncte, carora le-a adaugat si sapte recuperari si doua pase decisive.

Iar pentru Doncic ar putea fi ultimele partide in tricoul madrilenilor. Inca nu a declarat clar ca va intra in draftul NBA in sezonul urmator, dar cel mai probabil o va face. Iar atunci are sanse mari sa devina unul din primele trei pickuri, atat Phoenix Suns, cat si Sacramento Kings sau Atlanta Hawks fiind incantate de calitatile tanarului sloven, care si-a condus echipa nationala catre medalia de aur la Europeanul de anul trecut, prima din istoria micutului stat ex-iugoslav.



Luka Doncic puts up 10 in the first half for Real Madrid - live on @NBATV! pic.twitter.com/K8x4oHb4g2 — NBA (@NBA) May 18, 2018

Bugete imense pentru echipele din Final Four

Daca in prima semifinala, Real a castigat cu 92-83 in fata lui TSKA Moscova, in celalalt meci din FINAL 4, Fenerbahce a trecut fara emotii, 76-67, de Zalgiris Kaunas. Dupa ce TSKA Moscova a pierdut meciul cu Real Madrid din semifinala de vineri, echipa cu cel mai mare buget din Euroliga a fost eliminata. Campioana Rusiei avea la dispozitie 35 de milioane de euro, dar a cedat in fata madrilenilor, care sunt a doua cea mai bogata echipa din competitie, cu 27 de milioane. Nici Fenerbahce nu e departe, cu 23 de milioane de euro.