Poate fi turneul REVANSEI pentru Simona Halep! Cu cine va juca in finala, daca trece de Maria Sharapova

Urmatorul obstacol pentru Simona la Roma: Maria Sharapova, cea care are 7-1 in meciurile directe. Apoi ar intalni-o pe cea care a invins-o anul trecut la Roma.

Elina Svitolina, campioana en titre si favorita numarul 4, s-a calificat in finala turneului WTA de la Roma, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-3, pe estoniana Anett Kontaveit, in prima partida din penultimul act al acestei competitii, dotata cu premii totale de 3.351.729 dolari.

Svitolina, invingatoare anul acesta in turneele de la Dubai si Brisbane, isi va apara titlul duminica, in finala, in fata castigatoarei celei de-a doua semifinale de la Foro Italico, dintre romanca Simona Halep, numarul unu mondial, si rusoaica Maria sarapova.

La editia de anul trecut a turneului de la Roma, Elina Svitolina a cucerit trofeul dupa ce a invins-o in ultimul act pe Simona Halep (4-6, 7-5, 6-1).

Agrepres