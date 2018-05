Dica pariaza pe Hagi inainte de CFR - Viitorul! Momentul peste care nu poate sa treaca: "Asta a fost cea mai mare dezamagire a mea la Steaua!"

Nicolae Dica a dezvaluit ca nu a discutat cu Gica Hagi inainte de meciurile care decid titlul si echipele calificate in cupele europene.

Nicolae Dica nu a dorit sa vorbeasca prea mult despre partida de la Cluj, motivand ca principala preocupare a Stelei este sa castige partida cu Astra.

"N-am discutat cu domnul Hagi in aceasta saptamana insa la cum il stiu pe dansul, 100% va da totul sa castige pentru ca e un antrenor foarte ambitios, vrea sa scoata maxim de la echipa lui. M-as bucura ca Viitorul sa-mi faca o bucurie maine seara, am petrecut acolo 2 ani si jumatate foarte frumosi, am reusit sa promovez, apoi am reusit sa mentinem echipa in Liga 1 atunci cand erau jucatori foarte tineri. Doar eu si Vatca jucasem in Liga 1. M-as bucura foarte ca Viitorul sa obtina un rezultat bun la Cluj" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa.

"Meciul de la Iasi e cea mai mare dezamagire la Steaua pentru ca nu am reusit sa-i fac pe baieti sa inteleaga ca e un foarte important, sa dea totul pentru a castiga cele 3 puncte" a mai spus Dica.

Antrenorul Stelei a vorbit si despre diferenta dintre echipa sa si CFR Cluj, liderul campionatului investind o suma mult mai mica in aducerea jucatorilor: "La noi au fost adusi jucatori tineri care pot creste foarte mult, iar cei de la CFR Cluj au transferat fotbalisti trecuti de 30 de ani, iar acest lucru se vede. Ei i-au adus pe Mailat, Costache si Ionita, jucatori tineri, de perspectiva, care nu au reusit sa se impuna. Acest lucru s-a intamplat si cu unii dintre jucatorii nostri, dar asta nu inseamna ca ei nu au valoare. Trebuie sa avem rabdare cu ei".