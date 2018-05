Bayern a incercat sa faca cel mai scump transfer din istoria clubului, dar tot nu a fost suficient! Pe cine vor sa aduca

Oferta lui Bayern a fost considerata prea mica.

Bayern Munchen vrea sa-si bata din nou recordul de transfer - dupa ce in urma cu un an platea 41.5 de milioane de euro pentru Tolisso celor de la Lyon, acum tinta campioanei Germaniei este Leon Bailey de la Bayer Leverkusen.

Bayern a oferit 60 de milioane de euro pentru extrema de 20 de ani, insa cei de la Leverkusen au respins prima oferta si cer nu mai putin de 100 de milioane de euro! Nu doar Bayern este interesata de Bailey, ci si Real Madrid, anunta ESPN.

Bailey a ajuns la Leverkusen in iarna lui 2017 si a impresionat, reusind in ultimul sezon 12 goluri in 31 de aparitii.