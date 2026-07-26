FCSB își dorește să își întărească atacul în această vară, iar Denis Drăguș este jucătorul dorit de Gigi Becali.

Transferul nu este deloc unul ușor de realizat pentru că fotbalistul mai are contract cu Trabzonspor până în 2028, iar roș-albaștrii și-ar dori să îl aducă fără sumă de transfer.

Denis Drăguș a luat hotărârea! Ce se întâmplă cu transferul său la FCSB

Turcii au scris despre posibilitatea ca atacantul român să ajungă la FCSB în această vară și au dezvăluit că Drăguș s-a hotărât să rămână în acest sezon la Trabzonspor pentru a-i demonstra lui Fatih Tekke că poate reprezenta o soluție pentru echipa turcă.

„Denis Drăguş, al cărui viitor rămâne incert în planificarea pentru noul sezon, nu se gândeşte să plece de la Trabzonspor. Se susţine că fotbalistul român, care îşi continuă pregătirea în cantonamentul din Austria, îşi propune să îl convingă pe antrenorul Fatih Tekke şi să rămână în echipă.

Drăguş, care îşi continuă pregătirea alături de echipă în Austria, nu doreşte să plece de la Trabzonspor şi vrea să îl convingă pe antrenorul Fatih Tekke pentru a rămâne în lot”, scrie presa turcă.

Astfel că, șansele ca jucătorul de 27 de ani să ajungă la echipa patronată scad considerabil, chiar dacă omul de afaceri i-a promis lui Denis Drăguș un salariu de un milion de euro.