Csikszereda ar putea beneficia de un sprijin important din partea Guvernului României, în contextul în care finanțarea venită din Ungaria este pusă sub semnul întrebării după schimbarea puterii de la Budapesta.

În cadrul dezbaterilor organizate la Tusvanyos, președintele clubului, Zoltan Szondi, a dezvăluit că speră la reluarea unui program realizat de Guvernul României împreună cu Federația Română de Fotbal, prin care principalele academii din țară ar urma să primească anual câte un milion de euro.

Csikszereda speră la sprijin din România

Szondi a explicat că proiectul există deja, însă implementarea lui a fost blocată după schimbarea Guvernului. Oficialul speră ca noul executiv să reia programul, astfel încât academiile din Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe să poată beneficia de finanțare.

„FK Csikszereda valorează aproximativ 20 de milioane de euro, chiar și fără stadion și fără jucători, datorită academiei, infrastructurii și proprietăților pe care le-a construit. Dacă finanțarea de la Budapesta s-ar reduce sau ar dispărea, avem deja o alternativă în România”, a declarat Zoltan Szondi.

Declarațiile vin după instalarea noului guvern condus de Peter Magyar, care nu a anunțat dacă va continua programele prin care executivul ungar a investit în fotbalul din afara granițelor.

În ultimii patru ani, Guvernul Ungariei a direcționat aproximativ 50 de milioane de euro către formațiile Csikszereda și Sepsi, dintre care 12 milioane de euro doar în 2025.