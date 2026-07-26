Anunț important făcut de FCSB în ziua meciului cu Csikszereda

„Biletele destinate suporterilor noștri vor fi disponibile la intrarea în sectorul oaspeților, începând cu 18:30. Prețul unui bilet este de 30 LEI. Vă așteptăm alături de noi!” , a transmis clubul roș-albastru.

Oficialii clubului bucureștean au anunțat că fanii care vor face deplasarea își pot asigura prezența pe stadion achiziționând tichetele de acces chiar înaintea fluierului de start.

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Palmares direct perfect egal

Duelul de la Miercurea Ciuc pornește de la un echilibru total în ceea ce privește întâlnirile directe. Cele două echipe au mai fost adversare în competiția internă doar pe parcursul sezonului trecut. Bilanțul este simetric: o victorie pentru gazde, un succes pentru bucureșteni și un rezultat de egalitate. Ultima partidă directă a avut loc chiar în acest an, pe 1 mai 2026, atunci când FK Csikszereda a câștigat cu 1-0 pe teren propriu, singurul gol fiind marcat de Attila Csuros.

Pe teren propriu, harghitenii au un istoric foarte bun. Ciucanii au pierdut un singur meci din ultimele 16 disputate acasă în campionat, un 0-2 cu FC Argeș înregistrat pe 6 decembrie 2025. Restul palmaresului intern cuprinde nouă victorii și șase remize.

De cealaltă parte, FCSB prezintă vulnerabilități în defensivă în partidele jucate pe teren străin în acest an calendaristic. Bucureștenii au primit cel puțin un gol în toate cele opt deplasări disputate în campionat în 2026. În ediția precedentă, fără a lua în calcul meciurile de baraj, formația vizitatoare a bifat șapte victorii și patru remize în cele 19 jocuri disputate departe de casă.