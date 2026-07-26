Interul lui Cristi Chivu a dat lovitura! Jucătorul de 50 de milioane de euro a semnat până în 2031

Interul lui Cristi Chivu a dat lovitura! Jucătorul de 50 de milioane de euro a semnat până în 2031 Serie A
SPORT.RO
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Conducerea lui Inter a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului unuia dintre cei mai importanți fundași din lot. Jucătorul va rămâne la Milano până în anul 2031.

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Potrivit presei din Italia, Yann Bisseck a acceptat propunerea șefilor de pe „Giuseppe Meazza” și își va continua aventura în tricoul nerazzurro. Angajamentul său actual, care avea scadența în anul 2029, a fost extins cu încă două sezoane. Decizia conducerii vine la pachet și cu o mărire salarială importantă pentru fotbalistul german.

Aducerea sa de la Aarhus, în vara anului 2023, a fost privită inițial ca un pariu pentru viitor. Cu timpul, fundașul a demonstrat o creștere constantă, reușind să se transforme dintr-un simplu prospect într-un stâlp al apărării milaneze, capabil să gestioneze presiunea competițiilor majore.

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Planurile lui Cristi Chivu pentru defensivă

Prestațiile consistente ale lui Bisseck din ultima perioadă au atras interesul mai multor formații din Premier League. În ciuda tentațiilor financiare, oficialii lui Inter au refuzat orice negociere, dorind să își securizeze pe termen lung un jucător considerat vital pentru noua eră a clubului.

Odată cu preluarea băncii tehnice de către Cristi Chivu, statutul lui Bisseck s-a consolidat și mai mult. Antrenorul român construiește noua echipă avându-l pe german drept punct de referință în defensivă. Staff-ul tehnic mizează pe forța acestuia în duelurile unu la unu, pe capacitatea excelentă de a ieși cu mingea la picior din apărare și pe versatilitatea sa de a juca în sisteme cu trei fundași.

Mai mult, prezența sa la fazele fixe reprezintă un atu ofensiv constant. Extinderea contractului până în 2031 este un semnal clar din partea patronatului Oaktree, care vizează formarea unui lot competitiv pe plan intern și european, construit în jurul tinerilor de perspectivă.

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