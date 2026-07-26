VIDEO EXCLUSIV Andrei Rațiu, aproape de un supergol în Feyenoord - Rayo + ratare imensă

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SPORT.RO
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Andrei Rațiu a fost titular în meciul amical Feyenoord - Rayo.

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Partida amicală Feyenoord - Rayo Vallecano se vede LIVE la VOYO, iar prestația lui Andrei Rațiu a putut fi urmărită pe aceeași platformă.

La momentul redactării articolului scorul de 2-1 în favoarea olandezilor, iar pentru ei au marcat Shaqueel van Persie (17') și Tobias van den Elshout (99'), în timp ce pentru spanioli a înscris (41').

Andrei Rațiu, aproape să înscrie în două rânduri

Fundașul dreapta a scăpat singur în partea dreaptă și s-a îndreptat înspre poarta adversă, dar a fost blocat de defensiva lui Feyenoord, iar șutul său a trecut puțin pe lângă.

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Andrei Rațiu a mai trecută o dată pe lângă gol în minutul 70, după ce a trimis un șut în forță din afara careului, dar execuția sa a trecut puțin pe lângă poarta olandezilor.

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Un jurnalist Marca a făcut anunțul: Andrei Rațiu, dorit de două cluburi din Premier League: ”Ele două îl urmăresc atent”

Andrei Rațiu (28 de ani) este legitimat la Rayo Vallecano din august 2023.

Cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, Andrei Rațiu a avut evoluții consistente în tricoul lui Rayo Vallecano, care au atras atenția mai multor cluburi importante din Europa. 

De-a lungul timpului, presa internațională l-a asociat pe Andrei Rațiu cu echipe precum FC Barcelona și Liverpool. Acum, un jurnalist Marca cu sute de mii de urmăritori în spațiul media, Matteo Moretto, scrie că două cluburi din Premier League ”îl urmăresc atent” pe Rațiu.

Este vorba despre Newcastle și Nottingham Forest. ”Coțofenele” au terminat pe locul 12 în clasamentul sezonului trecut, cu 49 de puncte, în timp ce Forest a fost la limită: a încheiat pe 16 cu 44 de puncte.

La Newcastle, Andrei Rațiu ar avea de dus o luptă serioasă pentru un loc de titular cu Tino Livramento și Leo Shahar.

În schimb, la Nottingham Forest, concurența ar părea ceva mai accesibilă, cu Ola Aina, Nicolò Savona și Eric da Silva Moreira, jucători care evoluează pe același post.

Ce au spus englezii atunci când numele lui Rațiu a apărut lângă Liverpool

Potrivit jurnalistului sportiv Lewis Steele, care semnează articole în Daily Mail, Rațiu nu e pe gustul lui Liverpool.

”Nu pot spune că numele lui a fost menționat în vreuna dintre conversațiile pe care le-am avut. Nu pot spune nici că am auzit că Liverpool ar încerca să îl transfere. Nu mi se pare genul de transfer pe care Liverpool îl face de obicei. Nu pare ceva ce clubul ar face în mod normal”, a spus el, citat de onefootball.com.

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