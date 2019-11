Dusan Uhrin A TUNAT dupa esecul cu Craiova: "Nu stiu cum e posibil asa ceva! Nu suntem Real Madrid!" Dinamovistii au pus TUNURILE pe arbitraj

Dinamo a pierdut fara drept de apel la Severin. Craiova a castigat categoric derby-ul, scor 4-1.

Dusan Uhrin a tunat la finalul meciului. Antrenorul dinamovist da vina pe arbitraj si invoca faza din minutul 11 cand lui Dinamo i s-a anulat un gol.

"Am facut cateva greseli personale, dar noi am dat un gol la 0-0. Off-side-ul nu a fost off-side, am vazut reluarile. Dupa off-side-ul nostru, Craiova a dat gol. Au fost multe greseli ale arbitrilor, asta am vazut eu. E imposibil sa joci in asemenea conditii, nu stiu cum e posibil asa ceva in prima liga. Am facut doua mari greseli si Craiova a marcat. De data asta aceste greseli de arbitraj au schimbat jocul. Nu suntem ca Real Madrid sa jucam impotriva tuturor, si a adversarilor si a arbitrilor. Cred ca a fost un meci bun pentru spectatori, dar nu a fost si pentru noi", a declarat Dusan Uhrin la finalul partidei.