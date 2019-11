Prunea, anunt surprinzator inaintea SOCULUI zilei in Liga 1, Craiova - Dinamo: "O vreau si o vad pe Craiova campioana!"

Florin Prunea n-a uitat perioada in care imbraca tricoul Craiovei.

Vrea Craiova campioana, daca Dinamo nu va ajunge in lupta pentru titlu. Craiova si Dinamo se intalnesc diseara de la 20:30 in derby-ul zilei din Liga 1.

"Ma bucur ca Universitatea merge bine, au suporteri minunati si cred ca va fi un meci pe cinste. Va fi un derby frumos, cu multi spectatori. Cu siguranta ca si fanii nostri vor fi in numar mare pentru ca si echipa joaca. Sper sa fie un spectacol de calitate, cu siguranta va fi un meci fierbinte. Eu stiu ce inseamna, am jucat pentru ambele echipe si stiu ce inseamna un meci Craiova - Dinamo. Eu sunt oltean, mama si tata sunt de langa Tg. Jiu, am si eu pedigree. Am jucat la Craiova, este a doua mea casa, am multi prieteni acolo. Mi-am facut datoria la Craiova si de aceea oamenii ma respecta si ma iubesc. O vreau si o vad campioana pe Craiova, dar daca vom intra in play-off vom fi o nuca tare si noi. Va fi un play-off foarte tare cu Dinamo, Craiova, FCSB, nu mai vorbesc de CFR Cluj. Mai intai sa ajungem noi acolo, apoi mai vorbim", a spus Prunea, citat de doardinamo.ro.