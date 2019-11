"Scenariul e groaznic: FALIMENT!" Fanii dinamovisti NU MAI AU RABDARE si vor sa cumpere clubul de la Negoita imediat! Care este planul 

Dinamovistii nu vor sa mai astepte investitori

Ionut Negoita a anuntat ca vinde clubul Dinamo pe 1 leu, singura conditie fiind ca viitorul cumparator sa aiba 500.000 de euro de investit imediat si sa achite datoria totala a clubului, care insumeaza peste 1.8 milioane de euro.

Suporterii din Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo au anuntat pe grupul intern de Facebook ca incep strangerea de fonduri pentru a cumpara clubul si ca oricine se poate inscrie in proiectul "socios".

"Cainilor, Dinamo are nevoie de noi toti! Daca nu ne unim, acum in al doisprezecelea ceas, scenariul este groaznic: FALIMENT! ADPD este in contact continuu cu Ionut Negoita, se poarta negocieri pentru preluarea pachetului de actiuni, insa acest lucru se foate face intr-un singur mod: prin plata in prima faza a sumei de 500.000 de euro. ADPD va pune la dispozitia voastra platforma de plata, iar apoi, doar de voi depinde soarta echipei"

Planul fanilor este sa stranga donatii de 100 de euro de la cel putin 5000 de oameni. In prezent, numarul membrilor de pe grup este de 12.000.

Peluza Catalin Hildan, cealalta factiune a galeriei lui Dinamo are alte planuri. Suporterii strans 240.000 de lei sub forma unor donatii individuale de 48 de euro pe an sau 4 euro pe luna. Reprezentantii PCH au anuntat ca au platit deja 25.000 de lei pentru o parte din actiuni, dar ca Nicolae Badea a incercat sa-i impiedice prin contestearea si blocarea in insatnta a initiativei.

Viorel Catarama, unul dintre candidatii la prezidentiale, a purtat mai multe negocieri in ultima perioada cu Ionut Negoita pentru preluarea clubului din Stefan cel Mare, insa fara rezultat. Un al nume care se vehiculeaza ca ar avea intentia de a cumpara Dinamo este Nicolae Badea, fost actionar, care vrea sa-i atraga in proiect si pe George Copos si Mircea Lucescu.