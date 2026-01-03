Americanii de la DC United sunt interesați să mai aducă un fotbalist din Gruia. Este vorba despre Meriton Korenica, unul dintre oamenii de bază ai ardelenilor.



Potrivit informațiilor apărute în presa din Kosovo, negocierile dintre CFR Cluj și clubul din MLS ar fi într-un stadiu avansat, iar suma pusă pe masă ar fi de aproximativ 4 milioane de euro.



După Louis Munteanu, DC United îl vrea și pe Korenica



Antrenorul lui DC United, Rene Weiler, ar fi rămas impresionat de Korenica după ce l-a urmărit din tribune la meciul CFR Cluj - Rapid 3-0, partidă în care kosovarul a marcat, iar Louis Munteanu a oferit două assist-uri.



Mai mult, Weiler l-ar considera pe Korenica chiar mai interesant decât Munteanu, pentru care americanii au plătit deja aproximativ 7 milioane de dolari.



Cotat la 2,4 milioane de euro pe Transfermarkt, Meriton Korenica are 18 goluri și 14 pase decisive în 79 de meciuri pentru CFR Cluj. În acest sezon de Superliga, extrema stângă a contribuit cu 4 goluri și 2 assist-uri în 20 de partide.

