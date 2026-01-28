Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Philips Stadion” în etapa cu numărul 8 din faza principală a competiției UEFA Champions League.



La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 0-0.

Nota primită de Dennis Man după ce a fost schimbat la pauză în PSV - FC Bayern



Peter Bosz, antrenorul lui PSV, l-a titularizat pe Dennis Man pentru confruntarea cu bavarezii. Dar, la pauză, tehnicianul l-a scos de pe suprafața de teren pe internaționalul român.



În locul lui Man a fost adăugat în meci Noah Fernandez.



Pentru maniera în care a evoluat în primele 45 de minute, Dennis Man a fost punctat cu nota 6,8 de portalul de specialitate FlashScore.



Man nu a bifat niciun șut în prima repriză. A avut doar două atingeri în careul advers și un singur dribling. 11 pase din 18 a reușit fotbalistul în primul act.

Echipele de start din PSV - Bayern

PSV (4-2-3-1): Kovar - Dest, Schouten, Obispo, Mauro Junior - Veerman, Wanner - Perisic, Saibari, Man - Til

Rezerve: Schiks, Smolenaars, Salah-Eddine, Flamingo, Driouech, Bajraktarevic, Sidillia, N. Fernandez, Nagalo, Verkooijen

Bayern (4-2-3-1): Urbig - Bischof, Upamecano, Tah, Ito - Pavlovic, Kimmich - Karl, Musiala, Luis Diaz - Jackson