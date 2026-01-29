Nadia Comăneci a comentat situația și a atras atenția asupra impactului emoțional major pe care acest proces îl are asupra sportivelor implicate.



Fosta mare campioană consideră că, dincolo de procedurile juridice, efectele psihologice sunt extrem de greu de gestionat.



Reacția Nadiei Comăneci după ce Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică: „Șoc emoțional”



Legenda gimnasticii românești este de părere că este nedrept ca, după un efort sportiv uriaș, tinerele gimnaste să fie nevoite să treacă printr-un adevărat carusel al emoțiilor.



„Înțeleg că este o etapă procedurală menită să asigure o analiză riguroasă a tuturor faptelor. Dincolo de aspectele tehnice, principala mea preocupare rămâne impactul profund asupra sportivelor. Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate.



Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută. Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească”, a spus Nadia Comăneci.

Ce s-a întâmplat

Ana Maria Bărbosu obținuse inițial bronzul olimpic la sol, însă a fost depășită ulterior de Jordan Chiles, după o contestație depusă de americani.



Federația Română de Gimnastică a atacat decizia la TAS și a susținut că respectiva contestație a fost depusă peste termenul regulamentar.

Tribunalul de la Lausanne a dat dreptate României, iar clasamentul a fost modificat, cu Bărbosu pe locul trei.



Ulterior, Federația Americană de Gimnastică și Jordan Chiles au făcut apel la Tribunalul Federal Elvețian, care a decis trimiterea dosarului spre rejudecare la TAS.



Astfel, speța va fi analizată din nou, iar verdictul final va decide dacă medalia se întoarce definitiv la gâtul Anei Bărbosu sau dacă americanca va avea câștig de cauză.

