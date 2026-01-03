Se face mutarea?! Victor Angelescu a lămurit situația transferului lui Baroan la rivala Dinamo

Președintele lui Rapid a vorbit despre o posibilă plecare a lui Antoine Baroan. Angelescu a explicat că atacantul francez își poate căuta o nouă echipă, dar a dezvăluit că Rapid nu a fost contactată de Dinamo până în acest moment.

Kopic îl dorește pe atacantul francez de 25 ani pentru a întări zona ofensivă a „câinilor”.

Este vorba despre Antoine Baroan, jucătorul ieșit din planurile lui Costel Gâlcă și implicit ale lui Rapid.

„E liber să-şi găsească echipă. Normal că va trebui să luăm o sumă de bani pe el. În momentul de faţă nu ne mai bazăm pe el. E liber să-şi caute echipă.

Dacă (n.r. Dinamo) e interesată, trebuie să ne contacteze. Nu ne-a contactat. Din punctul meu de vedere nu e interesată, nu avem contact cu ei.

Nu ne mai bazăm pe el nu pentru că nu e un atacant bun, ci pentru că e o chestie care s-a întâmplat şi, cred eu, când se rupe o legătură nu mai are rost să încerci să o mai repari.

Atâta timp cât ne recuperăm banii pe care i-am dat, poate să plece. Nu o să-l dăm gratis, normal”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Baroan mai are contract cu Rapid până în vara lui 2028, iar cota sa de piață este de 600.000 de euro, potrivit Transfermarkt.



În lotul actual al lui Dinamo, singurul atacant „adevărat” este Stipe Perica, ceilalți jucători ofensivi fiind Mamadou Karamoko și Alexandru Pop.



În carieră, Antoine Baroan a câștigat două trofee, titlul și Cupa Bulgariei cu Ludogorets.

