Florin Prunea (57 de ani), portarul Generației de Aur, a lansat un atac dur la adresa lui Elias Charalambous, antrenorul campioanei en-titre FCSB.

Prunea a spus despre Charalambous că are un papagal care vorbește mai bine decât el și i-a comparat fața cipriotului cu păsările din specia respectivă.

„Eu am papagal vorbitor. Vorbește mai bine decât ăsta pe care l-am văzut. Vorbește mai bine decât el. Păi, ce e asta, mă? Eu nu m-am simțit vizat. Asta îi mai lipsea lui Charalambous, să ne facă și papagali.

A spus ce spune de obicei, aceleași lucruri, până să spună asta. El chiar are față de papagal. Are puțin din cioc, așa, sau mi se pare mie?”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

Agresivitatea lui Elias Charalambous

Reacția lui Florin Prunea vine după ce Elias Charalambous a avut un discurs agresiv, necaracteristic, la conferința de presă premergătoare duelului cu Fenerbahce.

„Singura diferență este că acum nu câștigăm și când nu câștigi papagalii încep să sară din nou. Mie nu îmi pasă, mă știți. Ei pot spune ce vor.

Elias este foarte puternic și ei pot lovi și să cânte ce vor. Știu cine sunt și nu îmi pasă de ce spun și ce povești inventează zilnic”, a spus Charalambous.

FCSB o va întâlni pe Fenerbahce Istanbul, pe Arena Națională, în ultima etapă din faza principală (grupa unică) din Europa League. Partida va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00.

