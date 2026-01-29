Inițial, Ana Bărbosu a încheiat la proba de la sol pe locul al treilea, doar că americanii au depus o contestație, iar arbitrii au decis ca podiumul să fie completat de Jordan Chiles. Americanca a fost premiată, astfel, cu bronzul olimpic.



Ulterior, Federația Română de Gimnastică a mers la TAS, care a decis ca medalia de bronz să fie revendicată de către româncă. Doar că americanii s-au îndreptat către Tribunalul Federal Elvețian, singura cale de atac împotriva TAS.



Iar Curtea Federală a emis astăzi un comunicat prin care a evidențiat că trimite la rejudecare cazul de la proba de sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.



Mai jos redăm comunicatul oficial emis de Tribunalul Federal Elvețian.



COMUNICAT Tribunalul Federal Elvețian: ”Curtea a admis apelurile depuse de gimnasta Jordan Chiles și USA Gymnastics



”Curtea Federală a admis apelurile depuse de gimnasta americană Jordan Chiles și USA Gymnastics împotriva hotărârii emise în august 2024 de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Jordan Chiles a terminat pe locul trei în finala probei feminine de sol la gimnastică artistică la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce și-a contestat cu succes scorul inițial din timpul competiției.



TAS, sesizat ulterior cu această cauză, a decis că Jordan Chiles a depus apelul prea târziu în timpul competiției. Prin urmare, i-a revocat medalia de bronz lui Jordan Chiles și i-a acordat-o Anei Maria Bărbosu.



”Curtea Supremă Federală recunoaște că noua probă ar putea justifica o modificare a deciziei contestate”



Pe baza unei înregistrări audiovizuale descoperite după hotărârea TAS, Curtea Supremă Federală recunoaște că această nouă probă ar putea justifica o modificare a deciziei contestate. Trimite cazul la TAS pentru reexaminare în lumina acestor noi probe.



”Respinge apelul și cererea de revizuire depuse de Sabrina Maneca-Voinea”



Curtea Supremă Federală respinge apelul și cererea de revizuire depuse de Sabrina Maneca-Voinea, care a terminat pe locul cinci în competiție și a solicitat, de asemenea, medalia de bronz.



Finala probei individuale feminine de gimnastică artistică la sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris a avut loc pe 5 august 2024. Ana Maria Bărbosu a obținut scorul de 13,700.



În urma performanței sale, Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul patru în clasamentul provizoriu, în spatele Anei Maria Bărbosu. Ea nu a contestat penalizarea de 0,1 care i-a fost aplicată pentru ieșirea în afara terenului în timpul competiției.



Jordan Chiles a fost ultima gimnastă care a concurat. Ea a obținut un scor total de 13,666. În urma unei proteste depuse de antrenorul său și acceptată de juriul senior al competiției, scorul său a fost stabilit la 13,766.



Jordan Chiles a retrogradat-o astfel pe Ana Maria Bărbosu pe locul patru și a fost medaliată cu bronz.



Federația Română de Gimnastică, Ana Maria Bărbosu, și Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Camera ad-hoc a Curții de Arbitraj Sportiv (CAS), înființată pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Acestea au susținut, în special, că protestul lui Jordan Chiles a fost depus după termenul de un minut prevăzut de regulamentul aplicabil.



Sabrina Maneca-Voinea a contestat sancțiunea aplicată ei, argumentând că nu a ieșit din teren. La 10 august 2024, comisia de arbitraj a CAS, compusă din trei arbitri, a decis că protestul depus în numele lui Jordan Chiles a fost formulat la un minut și patru secunde după afișarea scorului gimnastei americane pe tabela de marcaj și, prin urmare, a fost prematur.



”Sabrina a contestat decizia TAS la Curtea Supremă Federală”



A stabilit astfel că scorul lui Jordan Chiles trebuie să fie de 13,666. TAS a decis, de asemenea, că nu poate revizui sancțiunea aplicată Sabrinei Maneca-Voinea. Sabrina Maneca-Voinea a contestat decizia TAS depunând un apel și o cerere de revizuire la Curtea Supremă Federală.



”Curtea Supremă Federală a respins ambele recursuri”



În hotărârile sale din 23 ianuarie 2026, Curtea Supremă Federală a respins ambele recursuri. Acesta consideră că nu poate examina dacă gimnastul a pășit în afara limitelor zonei de competiție, deoarece această chestiune se încadrează în categoria regulilor de joc nejustificabile în justiție, nu în categoria regulilor de drept, care pot fi examinate.



”Jordan Chiles a depus un recurs la Curtea supremă”



Jordan Chiles a depus, de asemenea, un recurs la Curtea Supremă Federală, contestând independența și imparțialitatea unuia dintre cei trei arbitri CAS și solicitând o revizuire a hotărârii din 10 august 2024. USA Gymnastics a depus, de asemenea, o cerere de revizuire la Curtea Supremă Federală. Curtea Supremă Federală a respins apelul lui Jordan Chiles privind presupusa lipsă de independență și imparțialitate a arbitrului în cauză.



”Admis ambele cereri de revizuire”



Cu toate acestea, a admis ambele cereri de revizuire. În circumstanțele extrem de excepționale ale cazului, aceasta consideră că înregistrarea audiovizuală a finalei din 5 august 2024 este susceptibilă să conducă la o modificare a hotărârii contestate într-un mod favorabil reclamanților, întrucât TAS ar putea considera, în lumina acestei secvențe audiovizuale, că ancheta orală formulată în numele lui Jordan Chiles a fost efectuată înainte de expirarea termenului legal de un minut.



Prin urmare, Curtea Federală anulează parțial hotărârea contestată și trimite cauza înapoi la CAS pentru pronunțare”, se arată în comunicat.

