Românii care „tremură“ din cauza lui Trump: „Numărătoarea inversă a început!“

Tobele războiului se aud tot mai tare în Orientul Mijlociu! Iată o realitate incontestabilă care, în următoarele ore, poate arunca întreaga regiune în flăcările unui conflict cu consecințe catastrofale.

De aproximativ trei săptămâni, președintele american, Donald Trump, a tot amenințat Iranul cu un atac militar. Mai întâi, pretextul a fost „salvarea poporului iranian“, după protestele sângeroase din ultimele săptămâni. Acum, Trump a uitat de acest subiect și vorbește, răspicat, despre un cu totul alt motiv pentru un asalt militar asupra Iranului: capacitatea nucleară a țării.

Zborurile spre Orientul Mijlociu, anulate în mare parte

Cum oficialii de la Teheran au refuzat semnarea acordului pe care îl „flutură“ Trump – presupune renunțarea totală la îmbogăţirea uraniului – atacul american asupra Iranului e o chestiune iminentă. „Numărătoarea inversă a început“, au titrat mai multe site-uri internaționale, în ultimele ore.

De altfel, de la finalul săptămânii trecute, marile companii aeriene au anulat zborurile spre Orientul Mijlociu. Pentru că aici, în curând, vor zbura rachete și bombe! Din păcate, această situație va avea consecințe și pentru românii din zonă.

