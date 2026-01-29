Românii care „tremură“ din cauza lui Trump: „Numărătoarea inversă a început!“

Românii care „tremură" din cauza lui Trump: „Numărătoarea inversă a început!"
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Orientul Mijlociu e în fața unui scenariu apocaliptic. Dovadă și evenimentele din ultima săptămână.

Donald TrumpIranalin dincaCosmin OlaroiuCosmin ContraMarius SumudicaFlorinel Coman
Tobele războiului se aud tot mai tare în Orientul Mijlociu! Iată o realitate incontestabilă care, în următoarele ore, poate arunca întreaga regiune în flăcările unui conflict cu consecințe catastrofale.

De aproximativ trei săptămâni, președintele american, Donald Trump, a tot amenințat Iranul cu un atac militar. Mai întâi, pretextul a fost „salvarea poporului iranian“, după protestele sângeroase din ultimele săptămâni. Acum, Trump a uitat de acest subiect și vorbește, răspicat, despre un cu totul alt motiv pentru un asalt militar asupra Iranului: capacitatea nucleară a țării.

Zborurile spre Orientul Mijlociu, anulate în mare parte

Cum oficialii de la Teheran au refuzat semnarea acordului pe care îl „flutură“ Trump – presupune renunțarea totală la îmbogăţirea uraniului – atacul american asupra Iranului e o chestiune iminentă. „Numărătoarea inversă a început“, au titrat mai multe site-uri internaționale, în ultimele ore.

De altfel, de la finalul săptămânii trecute, marile companii aeriene au anulat zborurile spre Orientul Mijlociu. Pentru că aici, în curând, vor zbura rachete și bombe! Din păcate, această situație va avea consecințe și pentru românii din zonă.

Vorbim despre Alin Dincă (antrenor cu portarii în naționala de fotbal a Iranului), Cosmin Olăroiu (foto, selecționerul Emiratelor), Cosmin Contra (antrenor Al-Arabi), Florinel Coman (fotbalist Al-Gharafa) sau Marius Șumudică (antrenor Al-Okhdood).

Cum Iranul a anunțat deja că va riposta, în cazul unui atac american, urmând să lovească bazele americane din zona Golfului Persic, țări precum Emirate, Qatar și Arabia Saudită sunt vizate de focurile războiului care prinde contur în Orientul Mijlociu. Și consecințele acestei situații vor fi resimțite, inevitabil, și de românii care activează în zonă.

Rămâne de văzut cum va evolua situația și în ce măsură va fi afectat fotbalul din Orientul Mijlociu. Deocamdată, ca o primă măsură, echipele iraniene au pierdut avantajul de a evolua pe teren propriu, în partidele din Champions League, semn că situația a atins cote alarmante.

