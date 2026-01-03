Înainte de a ajunge la Rapid, Daniel Paraschiv a fost propus mai întai la un alt club important din Superliga României. Se întâmpla pe vremea când fotbalistul era jucătorul celor de la Hermannstadt.

Mihai Stoica: ”Agentul lui Paraschiv m-a disperat!”

Mihai Stoica a dezvăluit că Paraschiv a fost în mai multe rânduri propus la FCSB, care, însă, nu a fost niciodată interesată de serviciile atacantului. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit chiar că a fost deranjat de insistența agentului lui Daniel Paraschiv.

”Daniel Paraschiv nu a fost niciodată pe lista noastră. Nu ne-a interesat niciodată. Nici când auzeam că dă Dinamo Kiev milioane de euro pe el. Agentul lui m-a disperat, încontinuu mi-l propunea. Și a fost foarte obraznic agentul lui, nu știu dacă mai este el, era Boboc (n.r. Dragoș Boboc), care a fost fotbalist.

A avut neobrăzarea după meci în care noi am făcut 2-2 cu Sibiul să-mi scrie: ‘Nu e bun, ah?’. Băi, nu fi obraznic! Să scrii asta după un meci pe care nu îl câștigi. E Marinescu agentul lui acum? Păi Boboc lucrează cu Marinescu”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.