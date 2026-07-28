Starul sud-american s-a întors la echipa care l-a lansat în fotbal după ce a evoluat timp de un an și jumătate la Al-Hilal. De la începutul anului 2025 evoluează Neymar pentru Santos, iar brazilienii se așteaptă ca cele două părți să se despartă atunci când înțelegerea va ajunge la final.

Contractul dintre Neymar și Santos este valabil până în luna decembrie și este foarte puțin probabil ca acesta să fie prelungit. În consecință, putem asista la o despărțire în iarnă, urmând ca brazilianul să devină liber de contract, scrie ge-globo.com.

Neymar pleacă de la Santos în iarnă

De la revenirea la Santos, Neymar a evoluat în 44 de partide pentru echipa sa, reușind să marcheze de 19 ori și să ofere alte opt pase decisive.

Înainte de Cupa Mondială, sud-americanul a fost întrebat despre posibilitatea de a se transfera în MLS, în contextul zvonurilor legate de Inter Miami, echipa la care ar putea juca din nou alături de Leo Messi și Luis Suarez.

”Sincer, nu știu (n.r. – despre interesul americanilor). Am contract cu Santos până la sfârșitul anului și intenționez să-l îndeplinesc”, a transmis Neymar.

Neymar se poate lăuda cu o carieră impresionantă în fotbalul european, la Barcelona și PSG, dar și cu transferuri pentru sume uriașe.

Catalanii l-au cumpărat de la Santos în 2013 pentru 88 de milioane de euro, iar în 2017 a devenit cel mai scump jucător din istoria fotbalului, după ce francezii i-au achitat clauza de reziliere, în valoare de 222 de milioane de euro. Recordul său stă în picioare și astăzi.