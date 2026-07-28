Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2, în direct la ProTV și pe VOYO.

Din play-out, fosta campioană a salvat sezonul precedent cu o calificare în Conference League, iar acum Gigi Becali urmărește un parcurs cât mai bun pentru a aduce sume importante în conturile clubului. Evident, banii care provin din a treia competiție organizată de UEFA nu sunt la nivelul celor din Europa League, dar FCSB poate câștiga bani buni pentru fotbalul nostru.

FCSB, meci de totul sau nimic cu FK Auda

De exemplu, o calificare în faza principală este răsplătită cu 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și banii obținuți din preliminarii. Acolo, în funcție de rezultate, echipa poate să primească și alți bani. O victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro.

Ar exista și posibilitatea de a scoate alți bani dintr-o clasare finală foarte bună. UEFA acordă bonusuri generoase în funcție de locul ocupat în faza ligii, iar rezultatele din fazele eliminatorii pot aduce alți bani în conturile clubului.

Ca să ne facem o idee, Crystal Palace, care a câștigat anul trecut competiția, a strâns 22 de milioane de euro din toate bonusurile încasate de la UEFA. Rivala Aston Villa, din Premier League, s-a ales cu o sumă mult mai mare după ce a pus mâna pe Europa League: 52,6 milioane de euro.

Dacă se va califica în faza următoare a competiției, FCSB va înfrunta câștigătoarea ”dublei” dintre NK Aluminij - Dinamo City (1-1 în tur).

FCSB - mercato de vară

Antrenor - Marius Baciu (confirmat);

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis);

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari);

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat).

REZUMAT - FCSB - FC Auda 2-3 (meciul tur)