Sebastian Mailat a dat cărțile pe față despre faza controversată din FC Botoșani - Rapid: „Pur și simplu”

Sebastian Mailat a dat cărțile pe față despre faza controversată din FC Botoșani - Rapid: „Pur și simplu” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Sebastian Mailat (28 de ani) a vorbit deschis despre una dintre cele mai controversate faze din meciul FC Botoșani - Rapid 1-1, ultimul din etapa a doua a Superligii. 

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Din articol

Aripa stânga a celor de la FC Botoșani a înscris din penalty în minutul 90+1 al confruntării din a doua încercare. Execuția sa a fost parată inițial de Marian Aioani, însă VAR a intervenit constatând că Dina Grameni a intrat în careul gazdelor înaintea șutului. 

Sebastian Mailat, cu cărțile pe față după FC Botoșani - Rapid 1-1 

Când a primit a doua șansă, Mailat a șutat imparabil, iar Botoșani a salvat astfel un punct. La flash-interviu, extrema a dezvăluit că a tras a doua oară fără să se gândească foarte mult la ratarea anterioară. 

Sebastian Mailat

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„O partidă dificilă, cu o echipă de play-off, cu un buget mare față de noi. Cred că rezultatul a fost echitabil: prima repriză a lor, a doua a noastră. Per total, ne bucură acest punct, ne gândim mai departe și de mâine dăm drumul la treabă. Pur și simplu am ratat cum ratează orice jucător. Mi-am asumat să bat din nou, am marcat și aia a fost.

Cred că în prima repriză n-am ținut de minge cum ne propunem la fiecare meci. În a doua știam că vor face pasul înapoi, pentru că orice echipă vine la Botoșani și, dacă are avantaj, are tendința de a se retrage. Știm că vrem să marcăm repede”, a declarat Sebastian Mailat, la flash-interviu.

Caseta meciului

Rapid a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în deplasare, în compania lui FC Botoşani, în etapa a doua a Superligii.

  • FC Botoşani: Anestis - Ilaş, Miron, M. Diarra, Creţ (Bayeye - 46') - E. Papa (De Vega - 46'), C. Petro (Bodişteanu - 83') - Mitrov (Markovic - 74'), Ongenda, Mailat - Dumiter. Antrenor: Marius Croitoru
  • Rapid: Aioani - Ciobotariu (Graovac - 83'), Paşcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar (Dobre - 53'), Bubanja - Moruţan (El Sawy - 62'), Jambor (Burmaz - 62'), Petrila (Kamara - 62'). Antrenor: Daniel Pancu
  • Cartonaşe galbene: Papa (24'), Ilas (76'), Miron (84'), Diarra (90+7'), Ongenda (90+7') / Vulturar (23'), Kramer (40'), Ciobotariu (55'), Dobre (77'), Paşcanu (80'), Bubanja (90+4')
  • Cartonaş roşu: Paşcanu (87')
  • Arbitri: Marian Barbu – Ioan Corb, Marius Badea – Cristian Moldoveanu
  • Arbitri VAR: Florin Andrei, Andrei Chivulete
  • Observator de arbitri: Sorin Boca
  • Au marcat: Mailat 90+1' / Petrila 45'

După două etape, Rapid ocupă locul doi în Superligă, cu patru puncte. FC Botoșani se află pe poziția a 13-a, la două „lungimi” distanță față de giuleșteni. Doar FCSB are punctaj maxim. 

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