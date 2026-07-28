Giuleștenii ratează șansa de a deveni a doua echipă după FCSB care obține maximum de puncte din primele două partide, iar moldovenii se aleg cu un punct după 90 de minute în care au contat rar pe plan ofensiv.

Ideea inspirată a lui Pancu

Plecat la drum cu Ciobotariu în partea dreaptă pentru a-l bloca pe Mailat și cu underul Sălceanu în stânga, la Mitrov, Pancu și-a manifestat intențiile din primele secunde, când echipa sa a început precum PSG, cu mingea aruncată în tușă, pentru a muta jocul în jumătatea adversă. O idee inspirată, care a produs minute bune de presiune la poarta gazdelor, năucite de un tăvălug vișiniu venit din toate direcțiile într-un pressing sufocant, alert și bine calibrat.

Kramer (4) a lovit bara din câțiva metri, cu capul, la centrarea lui Petrila și a dat startul unei dominări clare a vizitatorilor. Câteva secunde mai târziu, Anestis și Papa au greșit pe construcție, Petrila a încercat poarta, iar Jambor a ajuns prea târziu la mingea bâlbâită de goalkeeperul elen.

Furia vișinie a durat până aproape de minutul 20, cu Grameni și Vulturar foarte agresivi la mijlocul terenului, cu un compartiment median al lui Croitoru incapabil să riposteze, cu o linie de fund a lui Pancu trimisă și rămasă sus pentru a-l proteja pe Aioani. Și se putea termina cu golul de 1-0 conform unui plan aproape diabolic al antrenorului vișiniu, dacă Ciobotariu (16) avea inspirație în poziție de 1 vs. 1 cu Anestis.

Capcana care putea fi un bumerang

Epuizați de efortul aproape maximal depus constant în primul sfert de oră, vișiniii au venit mai aproape de propriul careu și puteau fi penalizați de Mitrov (17), la un șut bun pe care Aioani l-a respins cu greu în corner.

A urmat un festival al durităților, cu intrări dure de ambele părți la mijlocul terenului, și o ocazie mare a lui Diarra (33) la o fază la care apărarea bucureșteană a ațipit. Imediat, Bubanja (34) putea da lovitura pe un contraatac rapid purtat de Petrila și Grameni dacă ajungea cu câteva secunde mai devreme la mingea mijlocașului central.

A fost momentul care a readus Rapidul în jumătatea adversă, la capătul unei perioade de joc în care FC Botoșani și-a arătat curajul și tenta ofensivă imprimate de Croitoru, dar fără un efect clar pe tabelă.