ANALIZĂ Soare și furtună pentru Rapid la Botoșani. Cum a pierdut Pancu două puncte într-un meci aproape perfect

Soare și furtună pentru Rapid la Botoșani. Cum a pierdut Pancu două puncte într-un meci aproape perfect Superliga
SPORT.RO
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FC Botoșani și Rapid au încheiat spectaculos etapa a doua a Superligii, 1-1 în Moldova, într-un meci cu faze de poartă, multe durități și un final incandescent.

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FC BotosaniRapidDaniel PancuMarius Croitoru
Din articol

Giuleștenii ratează șansa de a deveni a doua echipă după FCSB care obține maximum de puncte din primele două partide, iar moldovenii se aleg cu un punct după 90 de minute în care au contat rar pe plan ofensiv.

Ideea inspirată a lui Pancu

Plecat la drum cu Ciobotariu în partea dreaptă pentru a-l bloca pe Mailat și cu underul Sălceanu în stânga, la Mitrov, Pancu și-a manifestat intențiile din primele secunde, când echipa sa a început precum PSG, cu mingea aruncată în tușă, pentru a muta jocul în jumătatea adversă. O idee inspirată, care a produs minute bune de presiune la poarta gazdelor, năucite de un tăvălug vișiniu venit din toate direcțiile într-un pressing sufocant, alert și bine calibrat.

Kramer (4) a lovit bara din câțiva metri, cu capul, la centrarea lui Petrila și a dat startul unei dominări clare a vizitatorilor. Câteva secunde mai târziu, Anestis și Papa au greșit pe construcție, Petrila a încercat poarta, iar Jambor a ajuns prea târziu la mingea bâlbâită de goalkeeperul elen.

Furia vișinie a durat până aproape de minutul 20, cu Grameni și Vulturar foarte agresivi la mijlocul terenului, cu un compartiment median al lui Croitoru incapabil să riposteze, cu o linie de fund a lui Pancu trimisă și rămasă sus pentru a-l proteja pe Aioani. Și se putea termina cu golul de 1-0 conform unui plan aproape diabolic al antrenorului vișiniu, dacă Ciobotariu (16) avea inspirație în poziție de 1 vs. 1 cu Anestis.

Capcana care putea fi un bumerang

Epuizați de efortul aproape maximal depus constant în primul sfert de oră, vișiniii au venit mai aproape de propriul careu și puteau fi penalizați de Mitrov (17), la un șut bun pe care Aioani l-a respins cu greu în corner. 

A urmat un festival al durităților, cu intrări dure de ambele părți la mijlocul terenului, și o ocazie mare a lui Diarra (33) la o fază la care apărarea bucureșteană a ațipit. Imediat, Bubanja (34) putea da lovitura pe un contraatac rapid purtat de Petrila și Grameni dacă ajungea cu câteva secunde mai devreme la mingea mijlocașului central.

A fost momentul care a readus Rapidul în jumătatea adversă, la capătul unei perioade de joc în care FC Botoșani și-a arătat curajul și tenta ofensivă imprimate de Croitoru, dar fără un efect clar pe tabelă.

FC Botoșani - Rapid, în imagini

Foto: Sport Pictures

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Poți greși, dar nu la nesfârșit

Într-un moment de aparentă regândire a strategiilor, Miron (36) a greșit înfiorător în fața lui Moruțan, l-a lăsat singur cu portarul pe atacantul Rapidului, dar o întârziere inexplicabilă a acestuia i-a permis lui Mailat să vină din spate și să evite în ultima fracțiune de secundă deschiderea scorului.

Kramer (40) a pus o tibie în fața lui Dumiter și a scăpat fără cartonaș roșu, apoi cercul s-a închis complet: Rapidul a mers în presing, Anestis a ratat degajarea, Jambor i-a așezat mingea lui Petrila și, la a treia încercare, decarul Rapidului a deschis scorul cu o execuție fină, un interior cu dreptul la colțul lung. Mai târziu decât își propusese, Pancu își atingea scopul, forțând în permanență greșeala unei linii defensive căreia i-a "mirosit" inspirat incapacitatea de a evita la nesfârșit o presiune cu care nu e obișnuită pe propriul teren.

Intrat la pauză în avantaj, Pancu a așteptat mutările lui Croitoru, intuind un joc de-a șoarecele cu pisica în partea secundă.

Șah în ploaie, remiză de nicăieri

Cu o ploaie torențială care a condiționat meciul, Croitoru și-a reparat gaura din apărare numită Creț, l-a schimbat pe apărătorul stânga cu Bayeye și a stabilizat lucrurile în zona lui Petrila mutându-l pe Ilaș în stânga și făcându-i loc noului intrat în dreapta. L-a trimis și pe Vega în locul recalcitrantului Papa la mijloc, însă revoluția sa a fost una plăpândă, fără o scânteie care să aprindă ceva, orice, în jocul echipei sale.

Calm, Pancu a făcut ce trebuia să facă: Dobre în locul amenințatului cu eliminarea Vulturar, Kamara, Burmaz și El Sawy pentru prospețime și o vânătoare deschisă a spațiilor pentru golul de 2-0. Care putea veni de la Bubanja (67), plecat de la limita ofsaidului, dar aflat într-un unghi prea închis pentru a înscrie, după ce l-a driblat pe Anestis.

Ultimele mutări ale lui Croitoru au fost și ele logice: Markovic și Bodișteanu, adică ce avea calitativ pe bancă. Al doilea a învârtit apărarea adversă în singura fază periculoasă a gazdelor de după primirea golului, Aioani a respins șutul, iar Pașcanu l-a faultat pe Dumiter în poziția de ultim apărător. Penalty al lui Mailat apărat superb de Aioani, dar repetat pentru neglijența lui Grameni de a intra prea repede în careu. Gol la încercarea a doua și un 1-1 care-i oferă regrete lui Pancu.

Rapidul lasă senzația că e bine calibrat, dar ratează două puncte pe un teren greu, într-un context favorabil. Așteaptă CFR-ul în Grant pentru derby-ul feroviar fără Pașcanu și cu gândul la neputința de a închide un meci avut în mână.

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