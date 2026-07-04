Tânărul goalkeeper a fost desemnat în sezonul trecut cel mai bun portar din Liga 2, iar acum este gata de ediția din Superligă cu trupa din Hunedoara.

Acoperită în poartă de venirea marocanului Alaa Bellaarouch și de menținerea, cel puțin până acum, a camerunezului Devis Epassy și a lui Alexandru Roșca , Dinamo i-a prelungit împrumutul la Corvinul Hunedoara lui Codruț Sandu .

”Codruț Sandu pleacă sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara!

Clubul nostru a ajuns la un acord de împrumut al portarului Codruț Sandu la Corvinul Hunedoara pentru sezonul competițional 2026-2027.

Codruț a evoluat în sezonul precedent tot la Corvinul, alături de care a promovat în Superliga României.

Mult succes, Codruț!”, a postat pagina oficială Dinamo București.

Florin Prunea, impresionat de transferul lui Dinamo: „E Dan Petrescu în picioare. O afacere extraordinară”

Dinamo mizează pe jucători tineri și în stagiunea care stă să înceapă și a adus fotbaliști de viitor în startul campaniei de transferuri.

Adriano Manole, Ianis Doană, Răzvan Radu și Ștefan Opriș sunt jucătorii tineri pe care Dinamo i-a adus în această vară.

Florin Prunea l-a scos în evidență pe Ștefan Opriș, fotbalist adus gratuit de la ”U” Cluj via Poli Iași. Fostul portar al „Generației de Aur” l-a comparat pe fundașul lateral cu Dan Petrescu.

„L-au luat gratis, jucător care mai are încă 4 ani de U21. A jucat toate meciurile la Iași, era jucătorul lui U Cluj. Știți ce s-a întâmplat? Ăia l-au semnat și au ținut contractul la dulap.

Copilul, cu Vulturar și cu un avocat s-au dus pe blat la Ligă și l-au scos liber. Nu era contractul înregistrat. O să-l vedeți la echipa națională. La Iași mi-a povestit cineva că șase luni nu a luat un ban, o dată nu l-am auzit să se plângă.

El voia să joace fotbal. E bun, e Dan Petrescu în picioare. Au făcut o afacere extraordinară”, a spus Florin Prunea la Iamsport.