"Aoleo, un milion de euro?!" Becali a ramas interzis cand a aflat cat costa intretinerea stadionului Ghencea! Reactia patronului FCSB: "Sa vina nenea Talpan sa faca rost de bani!"

Gigi Becali a venit cu o noua reactie dupa ce au aparut informatii legate de costurile de intretinere ale stadionului din Ghencea.

Directorul de investitii al CNI, Adrian Cefalan, a dezvaluit in cadrul emisiunii Natiunea Stelista ca intretinerea stadionului va costa in jurul unui milion de euro pe an.

Patronul ros-albastrilor a comentat situatia si suma la care se ridica investitia, lansand un nou atac la adresa conducatorilor de la CSA Steaua. Becali a fost uimit de suma pe care trebuie sa o plateasca 'militarii' pentru intretinerea arenei.

"Aoleo, 1 milion de euro? Pai voi ce credeati, tata? Ca o sa coste 3 lei? Credeti ca eu am tinut Steaua in viata in Ghencea pe 2 lei? Am tocat o gramada de bani acolo. Dar lasa ca acum o sa platiti voi, parintii vostri si fratii vostri intretinerea acestui stadion.

De unde credeti voi ca o sa plateasca CSA? Nu din banii Statului? MApN-ul de unde o sa le dea lor banii? E, vedeti ce bun a fost la viata lui Gigi Becali in Ghencea? Acolo e munca mea si se antreneaza acum pe terenurile facute de mine jucatorii lui nea Oprita. Si cati bani am cheltuit eu acolo! Dar sa vina acum nenea Talpan si sa faca el rost de milionul asta de euro ca nu o sa mearga treaba cu banii de la toti romanii. Oricum unii de pe acolo au salarii de barosani din banii Statului.

Daca vreau sa joc in Ghencea mie nu o sa imi interzica nimeni, deoarece stadionul ala nu e facut din banii unui patron. Voi tine cont si de dorinta suporterilor nostri, iar mie nu o sa mi se intample ce i s-a intamplat ani la rand lui Adrian Mititelu pe Oblemenco. Dar am zis sa ma abtin cu declaratii despre Ghencea ca sa nu ii fac pe suporteri sa se dusmaneasca si mai rau intre ei", a spus Gigi Becali pentru ProSport.