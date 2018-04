Dragnea revine: "Nu e adevarat ca il sustin pe Ionut Lupescu!" Ce mesaj are pentru Razvan Burleanu

Presedintele PSD revine asupra declaratiilor de sustinere pentru Ionut Lupescu.

“Eu nu am spus ca il sustin pe Ionut Lupescu. Eu am spus ca, daca informatiile care mi-au fost transmise ca se foloseste o hartie in care este semnatura mea pentru sustinerea domnului Burleanu sunt adevarate, mi se pare ceva incalificabil. Eu sper sa nu fie adevarate pentru ca n-am semnat asa ceva si nici n-aveam de gand. In rest, cred ca trebuie sa fie alegri libere la FRF si toti cei care voteaza acolo trebuie sa se gandeasca si la noi, microbistii, nu numai la ei. Sa se gadeasca si la suferintele noastre, si la trairile noastre. Si la trairile mele de rapidist, (...) indiferent de ce echipa sustin. Sa se gandeasca la ce ne dorim cu totii de la fotbalul romanesc, sa avem macar aceleasi performante pe care le-a avut generatia de aur, pentru ca potential exista", a sustinut Dragnea.

Intrebat daca nu este sustinut Ionut Lupescu de catre PSD, in condotiile in care au aparut in spatiul public fotografii in care acesta apare insotit de lideri locali ai PSD, Liviu Dragnea a afirmat: "Stiti cum e cu implicarea politicului? Poate dupa aceste alegeri discutam despre implicarea unor institutii in vechile alegeri de la federatie. Lasati-o cu implicarea politicului, e ca si cum unii au voie sa se intalneasca, altii, nu. Liderii nostri din teritoriu nu au voie sa se intalneasca? Foarte bine fac", a declarat Dragnea.

Liviu Dragnea a declarat, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, ca singurul candidat la presedintia FRF cu care a discutat a fost Ionut Lupescu, la solicitarea acestuia, si l-a asigurat pe fostul international de toata sustinerea sa daca va castiga alegerile.

Intrebat daca a discutat cu Ionut Lupescu sau cu actualul presedinte al FRF, Razvan Burleanu, despre alegerile de la forul fotbalistic intern, Dragnea a raspuns: "Singurul om cu care am vorbit a fost Ionut Lupescu. A fost singurul care m-a cautat acum o luna si jumatate sau chiar doua luni, mi-e greu acum sa stabilesc exact perioada, si mi-a spus despre intentia sa de a candida. Mi-a prezentat elemente din programul lui si i-am spus ca daca va fi ales presedinte al federatiei, atunci va avea toata sustinerea mea."

Dragnea a adaugat ca daca ar vota la alegerile de miercuri ar sti pe cine sa aleaga.

"Nu pot sa spun in acest interviu ca sustin pe cineva pentru ca nu ar fi corect din partea mea, dar daca as fi acolo stiu cum ar trebui sa votez", a afirmat el.

Intrebat cum ar vota, seful Camerei Deputatilor a raspuns: "V-am spus ca singurul om cu care am discutat este Ionut Lupescu. Este nevoie de o schimbare profunda in modul de abordare a fotbalului de catre noua conducere a Federatiei Romane de Fotbal. Mi-as dori ca viitoarea conducere a FRF sa reuseasca sa ne reaprinda, noua, microbistilor, speranta."

La alegerile de miercuri de la FRF candideaza pentru postul de presedinte Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan.



