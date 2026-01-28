Echipa antrenorului român ocupă locul 14 în ierarhia Champions League, cu 12 puncte și are nevoie de o victorie pentru a spera la o calificare directă în optimile competiției.

Corriere dello Sport i-a greșit naționalitatea lui Istvan Kovacs

Dacă nu va încheia în primele opt echipe, Inter va fi nevoită să joace barajul de calificare în optimi.

Partida va fi condusă de la centru de arbitrul român Istvan Kovacs, iar presa italiană a comis o eroare de proporții înaintea meciului. Într-un articol în care prezentau ce arbitrii vor conduce meciurile echipelor din Serie A din Champions League, jurnaliștii de la Corriere dello Sport au scris că meciul de la Dortmund va fi oficiat de centralul ”turc” Istvan Kovacs.

O gafă asemănătoare au făcut și cei de la Sempre Inter, care au spus despre Istvan Kovacs că este un arbitru maghiar. Aceasta din urmă este o greșeală frecventă având în vedere că centralul român din Carei este etnic maghiar.

Istvan Kovacs a arbitrat finala Champions League din sezonul trecut dintre Inter și PSG, scor 0-5.

Ce a spus Cristi Chivu la conferință înainte de Borussia Dortmund - Inter

”Această echipă muncește în fiecare zi pentru a fi competitivă și pentru a adăuga mereu ceva în plus. Sunt suișuri și coborâșuri, dar au răspuns de fiecare dată la orice situație. Este suficient, echipa crește. Mâine vom întâlni o echipă sănătoasă. Există o energie extraordinară pe acest stadion. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Despre campionat vom vorbi după acest meci. Această echipă are un lot puternic.

Se descurcă foarte bine și sunt foarte apreciați de colegii lor. Alegerea mea nu a fost bazată pe prestația lui Luis Henrique; am fost sincer cu el și cu întreaga echipă. Sommer are experiență și a trecut prin multe. Ceea ce contează este respectul colegilor săi.

Am pierdut meciuri în care poate meritam mai mult, dar acceptăm acest lucru. Cu Arsenal, din punct de vedere al determinării, am făcut mult și am obținut puțin, ba chiar am jucat cu trei atacanți. Cu ce rămân eu este că echipa s-a îmbunătățit mult la toate capitolele. Este nevoie și de răbdare. Nu există sezoane sau prestații perfecte. Întotdeauna trebuie să ne îmbunătățim.

Nu este ușor pe acest stadion. Au o calitate individuală foarte mare și joacă un fotbal dominant, dar au și probleme, cum ar fi faza defensivă. Există întotdeauna un avantaj, suntem profesioniști și regulile s-au schimbat. Trebuie să intri pe teren la cel mai bun nivel, cu gândul de a câștiga. Ai nevoie să fii într-o formă excelentă, atât mental, cât și emoțional.

Nico a avut o problemă și nu a fost convocat; nu pare să fie ceva grav. Lautaro nu vrea niciodată să se odihnească, iar noi nu vrem să fim fără toți cei 22 de jucători. Ar trebui să fie mulțumit de modul în care joacă, din punct de vedere al calității tehnice. Evoluează și într-o poziție care nu este cea obișnuită pentru el și dă totul”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

