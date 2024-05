Ionuț Lupescu îi face praf pe șefii lui Dinamo: ”Au vrut să aibă 'know-how' și la academie. Nu vreau să distrugă copiii”

”Câinii” au câștigat cu 2-0 meciul din tur, de pe Arena Națională, în fața a peste 30.000 de spectatori, iar rezultatul de 0-0 de la Miercurea Ciuc i-au ajutat să rămână și în sezonul următor în Superliga României.

Acționarii lui Dinamo și-au atras mai multe critici după sezonul chinuitor pe care l-au avut ”roș-albii”. Ionuț Lupescu, în prezent oficial al Clubului Sportiv Dinamo, a vorbit despre o posibilă colaborare cu clubul din Superligă în vederea unei academii.

Ionuț Lupescu îi face praf pe șefii lui Dinamo

Aprig contestatar al managementului de la clubul din Superligă, Ionuț Lupescu a explicat de ce lucrurile s-au blocat în vederea construirii unei noi academii.

„După cum știi, nu e vorba de mine, e vorba de dânșii. Au spus foarte clar că noi, cei care am jucat pe la Dinamo, nu avem 'know-how-ul' pe care-l au ei. Eu am avut o discuție cu domnul Voicu, domnul Nicolescu, cu Ionuț Popa și cu cei de la Renovatio în ceea ce privește o academie și am văzut că, într-adevăr, oamenii nu înțelegeau lucrurile cum trebuie.

Noi am vrea să ajutăm, dar au pus condiții că ar vrea să aibă și acolo 'know-how'. Vă dați seama, pentru mine lucrurile s-au oprit aici. Dacă distrug prima echipă, cel puțin pe copii și juniori nu vreau să-i distrugă”, a spus Ionuț Lupescu, potrivit Radio Dinamo1948.

FC Dinamo 1948, în această perioadă de mercato

Antrenor - Zeljko Kopic (în negocieri pentru prelungire)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - Denis Oncescu (Concordia Chiajna), Andrei Florescu (Progresul Spartac), Cristian Ionescu (CS Blejoi), Alexandru Stoian (Unirea Alba Iulia)

Plecări - Goncalo Gregorio, Daniel Iglesias, Ricardo Grigore, Neluț Roșu, Edgar Ie (contracte încheiate), Domagoj Pavicic (Aris Salonic / împrumut expirat)