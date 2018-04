EXCLUSIV | Burleanu, gata sa il infrunte si pe Dragnea: "Nu am nicio emotie ca voi castiga! Era de asteptat ca Lupescu sa caute sprijin politic"

Razvan Burleanu, actualul presedinte al FRF, care cauta un nou mandat de 4 ani la Casa Fotbalului, a vorbit in aceasta dimineata la PRO X.

"Ma asteptam din partea contracandidatului meu sa caute sprijin politic, pentru ca acest comportament il recomanda.

Cand pleci intr-o batalie in care membrii FRF trebuie sa voteze si vezi ca nu ai nicio sansa de a-i convinge...

El sa spuna ce a facut in anii sai de mandat la FRF, iar noi vom spune ce am facut in ultimii ani pentru fotbalul romanesc, pentru esaloanele inferioare.

Eu nu am nicio emotie ca voi castiga inclusiv dupa aceste declaratii din mediul politic.



In 2014 mi s-a pus eticheta de presedinte numit politic. S-a incercat o justificare pentru faptul ca un tanar de 29 de ani, care nu era parte a niciunui sistem, fie mafiot, fie politic, a ajuns presedinte.

Explicatia e simpla. In 2014, membrii afiliati si-au dorit un om care nu a fost implicat in aceste scandaluri.



In campania pentru alegerile din 2014, eu nu m-am vazut cu niciun lider al vreunui partid politic. Singura sustinere pe care am avut-o, a fost a membrilor FRF", a spus Burleanu la PRO X.