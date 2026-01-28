Armenia și Portugalia sunt primele naționale care au obținut calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European de Futsal, transmis în exclusivitate de VOYO.

În a doua etapă a fazei grupelor, lusitanii - campioni europeni ai ultimelor două ediții, în 2018 și 2022 - au depășit reprezentativa Ungariei cu scorul de 5-1.

Portugalia și Armenia, primele țări calificate în sferturi la UEFA Futsal 2026

Maghiarii, care au eliminat România în barajul decisiv de calificare, au înscris golul de onoare cu patru minute înainte de fluierul final.

Cu un avantaj de două goluri la pauză, portughezii nu au slăbit ritmul nici în repriza secundă, în care s-a distanțat la 5-0.

Cel mai spectaculos gol al meci a fost înscris de Tomas Paco, un șpiț trimis în plasa laterală a porții adverse, care a încheiat cum se cuvine o fază în care pasele și-au găsit ușor destinatarii, făcând abstracție de o apărare mai degrabă dezorganizată a Ungariei.

