VIDEO EXCLUSIV Un șpiț pentru un pas înainte? Ungaria, umilită de Portugalia în Europeanul de Futsal, transmis de VOYO

Un șpiț pentru un pas înainte? Ungaria, umilită de Portugalia în Europeanul de Futsal, transmis de VOYO Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Urmărește toate meciurile de la UEFA Futsal 2026 în direct și în exclusivitate pe VOYO!

TAGS:
PortugaliaUngariaUEFA FutsalVoyo
Din articol

Armenia și Portugalia sunt primele naționale care au obținut calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European de Futsal, transmis în exclusivitate de VOYO.

În a doua etapă a fazei grupelor, lusitanii - campioni europeni ai ultimelor două ediții, în 2018 și 2022 - au depășit reprezentativa Ungariei cu scorul de 5-1.

Portugalia și Armenia, primele țări calificate în sferturi la UEFA Futsal 2026

Maghiarii, care au eliminat România în barajul decisiv de calificare, au înscris golul de onoare cu patru minute înainte de fluierul final.

Cu un avantaj de două goluri la pauză, portughezii nu au slăbit ritmul nici în repriza secundă, în care s-a distanțat la 5-0.

Cel mai spectaculos gol al meci a fost înscris de Tomas Paco, un șpiț trimis în plasa laterală a porții adverse, care a încheiat cum se cuvine o fază în care pasele și-au găsit ușor destinatarii, făcând abstracție de o apărare mai degrabă dezorganizată a Ungariei.

Publicitate

În aceeași grupă, Italia a învins Polonia, scor 4-0, polonezii rămânând ultimii în grupă, după ce, în prima etapă, au cedat cu 4-2 în fața ungurilor.

În condițiile date, Ungaria se mai poate califica în sferturile competiției doar dacă va învinge Italia, dublă campioană europeană.

UEFA Futsal 2026 continuă în direct pe VOYO

Programul ultimei etape a fazei grupelor

28 ianuarie

  • 17:30 - Georgia - Franța
  • 17:30 - Letonia - Croația
  • 20:30 - Cehia - Ucraina
  • 20:30 - Lituania - Armenia

29 ianuarie

  • 18:30 - Slovenia - Belarus
  • 18:30 - Spania - Belgia
  • 21:30 - Italia - Ungaria
  • 21:30 - Portugalia - Polonia
  • De necrezut: un copil de mingi a oferit „o pasă de gol” într-un meci la Europeanul de Futsal, transmis exclusiv de VOYO
Publicitate
  • Câteva dintre cele mai spectaculoase dribbling-uri văzute în primele zile de competiție, la UEFA Futsal 2026
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ULTIMELE STIRI
A jucat la Juventus, Torino și Bari, dar pleacă din Italia și semnează în Liga 2
A jucat la Juventus, Torino și Bari, dar pleacă din Italia și semnează în Liga 2
Au luat decizia înaintea meciului cu FCSB! Ce au făcut vedetele de aproape 300.000.000 de euro de la Fenerbahce
Au luat decizia înaintea meciului cu FCSB! Ce au făcut vedetele de aproape 300.000.000 de euro de la Fenerbahce
Euroliga sosește pe VOYO: trei sezoane din cel mai tare baschet european inter-cluburi, de urmărit doar aici
Euroliga sosește pe VOYO: trei sezoane din cel mai tare baschet european inter-cluburi, de urmărit doar aici
Sinner, fabulos: e în semifinalele Australian Open și va juca cel mai așteptat meci al începutului de an!
Sinner, fabulos: e în semifinalele Australian Open și va juca cel mai așteptat meci al începutului de an!
Gafă de proporții în Italia înainte de Borussia Dortmund - Inter! Ce a scris Corriere dello Sport despre Istvan Kovacs
Gafă de proporții în Italia înainte de Borussia Dortmund - Inter! Ce a scris Corriere dello Sport despre Istvan Kovacs
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”



Recomandarile redactiei
Au luat decizia înaintea meciului cu FCSB! Ce au făcut vedetele de aproape 300.000.000 de euro de la Fenerbahce
Au luat decizia înaintea meciului cu FCSB! Ce au făcut vedetele de aproape 300.000.000 de euro de la Fenerbahce
Gafă de proporții în Italia înainte de Borussia Dortmund - Inter! Ce a scris Corriere dello Sport despre Istvan Kovacs
Gafă de proporții în Italia înainte de Borussia Dortmund - Inter! Ce a scris Corriere dello Sport despre Istvan Kovacs
Sinner, fabulos: e în semifinalele Australian Open și va juca cel mai așteptat meci al începutului de an!
Sinner, fabulos: e în semifinalele Australian Open și va juca cel mai așteptat meci al începutului de an!
"Revoluția" lui Becali mai face o victimă cu nume! OUT din primul 11, finanțatorul nu-i mai pronunță numele
"Revoluția" lui Becali mai face o victimă cu nume! OUT din primul 11, finanțatorul nu-i mai pronunță numele
Reacția lui Gigi Becali după ce s-a aflat că Siyabonga Ngezana este dorit în Turcia
Reacția lui Gigi Becali după ce s-a aflat că Siyabonga Ngezana este dorit în Turcia
Alte subiecte de interes
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!