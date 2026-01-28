Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor

Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Șapte suporteri ai lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, și-au pierdut viața în urma unui tragic accident de circulație care a avut loc în județul Timiș.

PAOK SalonicPAOKaccidentRazvan LucescuTimis
După ce a efectuat o depășire, microbuzul în care se aflau fanii greci care se îndreptau spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon, a părăsit sensul de mers și s-a izbit frontal de un tir care venea din sens opus. În urma impactului, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite.

Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte fani ai lui PAOK

Medicul grec Dimitris Koukoulas, care lucrează la spitalul din Timișoara la care au fost transferați pasagerii răniți, a dezvăluit discuția avută cu unul dintre suporterii lui PAOK.

Deși se află în stare de șoc, tânărul își amintește cu exactitate momentul accidentului și a dezvăluit ce s-a petrecut în clipa în care microbuzul a virat inexplicabil pe contrasens în fața tirului. 

În prezent sunt la spital, care se află la 10 km de locul unde a avut loc accidentul. Prima evaluare a fost făcută aici, apoi a avut loc transferul la Spitalul Universitar. Cei răniți au fost transferați la Spitalul Universitar. Sunt tratați în clinicile spitalului și se află în stare bună de sănătate. Am fost prezent și eu în timpul vizitei ambasadorului. Au venit și câțiva fani ai echipei PAOK. Sunt șocat, pentru că tocmai am văzut părinții care au venit pentru identificare...”, a povestit medicul, conform Gazzetta.gr.

Koukoulas a dezvăluit că a discutat cu unul dintre pacienții răniți, care i-a dezvăluit cum s-a produs tragicul accident. Se pare că de vină a fost o eroare la sistemul ”lane assist”, care a blocat volanul, iar șoferul nu a putut reveni în siguranță pe banda de mers, motiv pentru care microbuzul a intrat frontal în tirul care circula regulamentar.

Am văzut ambulanța și ni s-a spus că a avut loc un accident rutier grav. Eu nu eram în secția de urgențe, pentru că specialitatea mea este gastroenterologia, dar imediat ce am aflat că au fost implicați și greci, am plecat și m-am dus la clinica universitară, ca să ajut cu traducerea și orice altceva era nevoie.

Am discutat cu doi dintre cei trei răniți. Pacientul care este cel mai bine dintre toți, și care are doar câteva fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu sistemul Lane Assistant. Volanul s-a blocat și astfel mașina a ieșit de pe bandă. Sistemul Lane Assistant s-a activat și șoferul nu a putut să mențină direcția.

Pacientul respectiv nu este sub tratament, are toate simțurile normale și știe exact ce s-a întâmplat. Băieții sunt în stare de șoc. l-am întrebat dacă au nevoie de ceva. Am vorbit și cu părinții răniților și i-am asigurat că sunt în afara oricărui pericol”, a adăugat Dimitris Koukoulas.

